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Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.

İSTANBUL, (DHA)- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sert, baş dönmesi olarak bilinen vertigonun korku ve kaygıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Vücudun denge sisteminde yaşanan sorunlardan kaynaklı, baş dönmesi olarak açığa çıkan vertigo günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Vertigoya neden olan hastalıkların cinsine göre eşlik eden bazı belirtiler bulunduğuna dikkat çeken Başarı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sert, “Vertigo baş dönmesi olarak bildiğimiz, boyun, baş, kulak ve beyni ilgilendiren patolojiler sonrası ortaya çıkan hastanın ya kendini dönüyor hissettiği ya da etraftaki eşyaların döndüğünü belirttiği şikâyetler toplamıdır” dedi.

İÇ KULAKTAKİ SORUN, DENGE SİSTEMİNDE BOZUKLUĞA YOL AÇIYOR

Hastalığın santral ve periferik vertigo olarak ikiye ayrıldığına vurgu yapan Op. Dr. Sert, periferik vertigonun kulak burun boğaz alanında bakıldığını belirtti.

Denge sisteminin iç kulakta yerleştiğini dile getiren Sert, “İç kulakta oluşan patolojiler denge sisteminin bozukluğuna yol açar. KBB olarak denge bozukluğu ve vertigo şikayetiyle gelen hastaların 3 tane sık görülen vertigo tipi vardır. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) iç kulaktaki denge kristallerinin yerinden oynaması sonucu oluşan, başın hareketleriyle meydana gelen ve saniyeler süren periyotta kaybolan vertigodur. Vertigoya neden olan, iç kulak tansiyon artışına bağlı meniere hastalığı ise şiddetli ve süreklilik arz eden vertigodur. Diğeri de iç kulak iltihaplarında görülen vertigodur. Bu da şiddetli bir form taşır. En sık görülen tipler bunlardır. Santral vertigolar beyin içerisinde oluşan patolojilere bağlı görülür” diye konuştu.

72 SAATİ BULAN ATAKLAR VAR

Vertigonun tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Sert, tedavinin öncelikle vertigonun tipini tespit etmekle başladığını belirtti.

Op. Dr. Sert, belirtiler arasında baş dönmesi, bulantı, kusma ve dengesizlik gibi semptomların açığa çıktığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Görülen bu semptomların şiddeti de farklı olmaktadır. Pozisyonel vertigolar daha kısa sürelidir. Ama diğer vertigo türlerinde 72 saati bulan baş dönmeleri atakları vardır. Hastalığın tedavisi vardır ve bir takım denge egzersizleriyle çözüme kavuşulabilir. Ancak, özellikle meniere sendromu dediğimiz iç kulak tansiyon artışı olan hastalıkta bu durumun tekrarlayıcı özelliği vardır.”

HER YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLEBİLİR

Hastalığın genelde orta yaş grubunda daha çok görüldüğüne vurgu yapan Op. Dr. Sert, “Bu hastalık her yaş grubunda da görülebilir. Vertigo çok gürültülü bir rahatsızlıktır. Kişiyi rahatsız eder. Bu yüzden korku ve kaygı şikayetleri hastada çok fazla olur. Ruhsal bozukluktan ziyade kaygı verici bir durum olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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