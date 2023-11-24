Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigonun en belirgin özelliği nedir?

Vertigo yaşayan bir kişi için günlük yaşam zorlu hale gelebilir. Basit görevler, özellikle başın dönme hissi nedeniyle zorlayıcı olabilir. Ancak birçok durumda vertigonun altında yatan neden tespit edilebilir ve uygun tedaviyle semptomlar kontrol altına alınabilir. Vertigo yaşam kalitesini etkileyebilecek bir durum olabilir ancak doğru yaklaşımla yönetildiğinde birçok kişi normale dönebilir ve günlük aktivitelerine devam edebilir.

Vertigo nedir?

Vertigo baş dönmesi olarak da adlandırılan bir durumdur ve çevrenin dönme veya hareket etme hissiyatıyla karakterizedir. Bu durum genellikle iç kulak veya beyinle ilgili denge sistemi sorunlarından kaynaklanır. Vertigo baş dönmesi, denge kaybı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlarla birlikte görülebilir.

İç kulaktaki denge organlarının, beyindeki denge merkezinin veya bu iki sistem arasındaki iletişimin bozulması vertigonun nedeni olabilir. Vertigo günlük yaşamı etkileyebilecek bir rahatsızlık olabilir ancak altında yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedaviyle semptomların kontrol altına alınması mümkündür.

Vertigo neden olur?

Vertigo çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. En yaygın vertigo nedenleri iç kulaktaki denge organlarını etkileyen durumlardır. İç kulağa ait bazı hastalıklar ve sorunlar baş dönmesine yol açabilir. Beyindeki denge merkezini etkileyen sorunlar vertigoya neden olabilir. Tümörler, inme veya multiple skleroz gibi durumlar bu kategoriye dahildir. Kulak içindeki kan akışını etkileyen vasküler problemler vertigoya yol açabilir.

İç kulaktaki denge organlarının bir kısmı olan otolit organlarında bulunan kristallerin yer değiştirmesi, baş dönmesine neden olan benign pozisyonel vertigoya sebep olabilir. İç kulaktaki enfeksiyonlar veya sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları vertigo semptomlarına yol açabilir. Psikolojik faktörler, özellikle şiddetli stres ve anksiyete, baş dönmesine neden olabilir.

Vertigo atağı nasıl başlar?

Vertigo atağının süresi kişiden kişiye değişebilir. Kimi insanlar kısa süreli ataşlar yaşarken bazıları daha uzun süreli veya kronik vertigo sorunu yaşayabilir. Atağın nedeni genellikle iç kulak, beyin veya sinir sistemine ait bir sorunla ilişkilidir. Vertigo atağı genellikle ani ve beklenmedik bir şekilde başlar. Kişi çevresindeki nesnelerin döndüğü veya hareket ettiği hissine kapılır. Bu atağa eşlik eden başlıca belirtiler şunlar olabilir:

Çevre sanki dönüyormuş gibi algılanır. Bu his genellikle şiddetlidir ve kişinin normal aktivitelerini yerine getirmesini zorlaştırabilir.

Vertigo atağı sırasında kişi denge kaybı yaşayabilir. Ayakta durmak veya yürümek zorlaşabilir.

Şiddetli baş dönmesi ve denge kaybı, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Göz hareketleriyle ilgili problemler, göz kararması veya çift görme gibi görme sorunları yaşanabilir.

Vertigo atağı sırasında kişi terleyebilir ve genellikle huzursuz hissedebilir.

İç kulağı etkileyen durumlar vertigo atağına eşlik edebilecek işitme kaybı veya kulak çınlamasına neden olabilir.

Eğer kişi sürekli veya sık sık vertigo atağı yaşıyorsa bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi ve altında yatan nedenin belirlenmesi önemlidir. Tedavi genellikle vertigonun nedenine yöneliktir ve bu ilaçlar, fizik tedavi, cerrahi müdahale veya yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.

Vertigo baş dönmesi olarak da adlandırılan bir durum olup, genellikle çevrenin dönme veya hareket etmesi ile karakterizedir. Vertigo belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle şu semptomları içerir:

En yaygın belirti baş dönmesidir. Çevre sanki dönüyormuş gibi hissedilir. Baş dönmesi genellikle şiddetli ve rahatsız edici olabilir.

Kişi ayakta durmakta veya yürümekte zorlanabilir. Denge kaybı günlük aktiviteleri yerine getirmeyi zorlaştırabilir.

Şiddetli baş dönmesi ve denge kaybı mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Gözlerde ani ve istemsiz hareketler, nistagmus adı verilen duruma yol açabilir. Kişi sabit bir noktaya odaklanmakta güçlük çekebilir.

Vertigo atağı sırasında kişi terleyebilir ve genellikle huzursuz hissedebilir.

İç kulağı etkileyen durumlar işitme kaybı, kulak çınlaması veya dolgunluk hissi gibi işitme sorunlarına neden olabilir.

Görme bulanıklaşabilir veya kişi çevresini net bir şekilde göremeyebilir.

Vertigo atakları sırasında baş ağrısı da görülebilir.

Belirtiler genellikle vertigo atağının şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir. Vertigo; iç kulak sorunları, beyin problemleri, migren, ilaç yan etkileri veya diğer sağlık sorunları gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Eğer kişi vertigo belirtileri yaşıyorsa bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi ve altında yatan nedenin belirlenmesi önemlidir.

Vertigo olan kişi ne yapmalı?

Vertigo kişinin kendisini veya çevresini dönüyormuş gibi hissetmesine neden olan bir durumdur. Vertigo birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. En yaygın nedenler arasında iç kulaktaki problemler, beyin sapı problemleri ve migren yer alır. Vertigo olan kişi aşağıdakileri yaparak belirtilerini hafifletmeye çalışabilir:

Vertigo hareket halindeyken daha kötü hissedilebilir. Bu nedenle vertigo yaşayan kişinin yatarak dinlenmesi ve hareket etmemesi önemlidir.

Gözleri kapalı tutmak vücudun dengesini korumasına yardımcı olabilir.

Sakin bir ortamda bulun. Gürültülü veya kalabalık ortamlar vertigo belirtilerini daha da kötüleştirebilir.

Bol sıvı tüketin. Dehidrasyon vertigo belirtilerini daha da kötüleştirebilir.

Ağrı kesici veya mide bulantısı ilaçları vertigonun neden olduğu ağrı ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Vertigo birkaç saat veya birkaç gün sürebilir. Ancak vertigo belirtileri uzun süre devam ediyorsa veya şiddetliyse, bir doktora görünmek önemlidir. Doktor, vertigonun nedenini teşhis etmek için bir dizi test yapabilir. Vertigodan korunmak için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

Kafein ve alkol tüketimini sınırlamak

Yeterince uyumak

Stresten kaçınmak

Bol sıvı tüketmek

Düzenli egzersiz yapmak





