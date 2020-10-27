Aniden yerin ayağın altından kayma hissi, sersemlik ve şiddetli baş dönmesi ile başlayan vertigo, hayat kalitesini düşüren ve insanların günlük yaşantısını zorlaştıran bir hastalık. Peki vertigo nedir, vertigo belirtileri nelerdir? Vertigo Nedir? Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Şiddetli baş dönmesinin yanında kusma ve mide bulantısının da görüldüğü vertigoya tam anlamıyla bir hastalık demek yanlış olacaktır. Tek başına da görülebildiği gibi genelde bir başka hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple belirtiler görülür görülmez bir hastaneye başvurulmalı ve altında yatan sebepler iyice araştırılmalıdır. VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR? Vertigo belirtisi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bazı kişilerde yalnızca baş dönmesi görülürken bazı hastalarda tüm belirtiler de gözlenebilmektedir. Eğer bir başka hastalığın belirtisi olarak meydana geliyorsa daha farklı ve ciddi semptomlar ile karşılaşılabilmektedir. Hastalığın belirtilerini, basit belirtilerden daha ciddi olanlara doğru şu şekilde sıralamak mümkündür:

Şiddetli baş dönmesi

Mide bulantısı

Kusma

Anormal ve istemsiz göz hareketleri

Terleme

Görme bozuklukları

Yürümede zorluk ve denge bozuklukları

Bilinç bozuklukları VERTİGO ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Vertigo hastalığının iki farklı çeşidi vardır. Gerekli tedaviye başlamadan önce türünün belirlenmesi gerekir. Bunlar periferik vertigo ve santral vertigo olmak üzere ikiye ayrılır. Periferik Vertigo: Vertigo şikayeti ile hastaneye başvuran hasta ilk olarak KBB (Kulak Burun Boğaz)’ye yönlendirilir ve problemin kulaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılır. Eğer kulaktan kaynaklanıyorsa periferik vertigodur. İç kulak ya da orta kulaktaki denge merkezlerinin etkilenmesiyle ortaya çıkar. Halk arasında kristal oynaması olarak bilinen bu tür en çok görülen çeşididir ve KBB doktorları tarafından takip ve tedavisi yapılır. Santral Vertigo: Vertigonun ikinci çeşidi olan santral vertigo ise beyinden kaynaklanan bir takım rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkar ve hastalıktan ziyade bir belirti olarak görülür. Santral vertigo beyindeki tümörlerden, beyin kanamasından ya da anevrizmalardan dolayı olabileceği gibi beyindeki farklı bozukluklardan da kaynaklanabilir. Bu durumda hastaların takip ve tedavileri Nöroloji bölümünde Nörologlar tarafından yapılır.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? Vertigo çeşitli egzersizler, ilaçlar, daha ileri durum ve farklı sebeplerden dolayı olduğunda ise cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebilecek bir rahatsızlıktır. Vertigo tedavisinde en önemli husus vertigonun altında yatan sebebi bulmaktır. Yapılan fiziki muayene, çeşitli testler ya da hasta öyküsü dikkate alınarak nasıl bir tedavi yolu izleneceğine karar verilir. Kristallerin oynamasından kaynaklı ise kulak burun boğaz doktorları tarafından gerekli vertigo ilaçları reçete edilir. Beyinden kaynaklı ise ya da ilaç tedavisinin yeterli gelmediği durumlar görülürse özel cerrahi müdahaleler yapılabilir. Vertigo tümör nedeniyle de görülebilir bu durumlarda ameliyat gereklidir. Bazı durumlarda fizik tedaviye başvurulabilir. Eğer enfeksiyon sebepli bir vertigo ise doktorun önerisi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Mesela akut kulak yolu enfeksiyonu bazı durumlarda vertigoya sebep olabilir. Bunun için öncelikle antibiyotik tedavisi ile enfeksiyon iyileştirilir. Altta yatan hastalık tedavi edildikten sonra yaşanan vertigo belirtileri de ortadan kalkacaktır. Tüm bunların haricinde stres ya da aşırı yorgunluk kaynaklı vertigo vakaları da görülebilir.

VERTİGO HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER Vertigo stresten ve uykusuzluktan en çok etkilenen hastalıklardan biridir. Bu yüzden daha önce vertigo hastalığı geçirenler ya da hali hazırda geçiriyor olanlar uyku düzenlerine çok dikkat etmeli ve olabildiğince sakin bir hayat yaşamalıdırlar. Sağlıklı bir beslenme programı bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğu için özellikle enfeksiyon sebepli vertigonun önlenmesi ve tedavisinde büyük rol oynar. Sağlıksız gıdalar tüketmekten, gerekenden az ya da fazla yemek yemekten, sigara ve alkol gibi sağlıksız alışkanlıklardan kurtulmak gerekmektedir. Su içmek unutulmamalı, kilo ve yaşa göre uygun içilmesi gereken miktarın altında kalınmamalıdır. Daha önce vertigo geçirmiş kişilerin de dikkat etmesi gereken bazı önlemler vardır. Çok yükseğe çıkmaları, yükseğe çıkmasını gerektirecek işlerde çalışmaları vertigonun tekrarlaması ihtimaliyle ölümcül kazalara sebebiyet verebilir. Yükseklik haricinde mümkün oldukça tehlikeli cihaz ve iş makinelerini kullanmamalıdır. Bu sayede yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçilebilir.