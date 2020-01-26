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  4. Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

KONYA'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan Çinli Lıxıaolı Iaolı'ya (46) vertigo (baş dönmesi) teşhisi koyuldu.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan Çinli Lıxıaolı Iaolı'ya (46) vertigo (baş dönmesi) teşhisi koyuldu. Yapılan tetkiklerde virüse rastlanmazken, Türkiye'ye 5 gün önce gelen turistin tedavisi sürüyor.

Türkiye tatili için 21 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan, Çin'de patent şirketi sahibi Lıxıaolı Iaolı, İstanbul, Çanakkale, Ayvalık, Kuşadası ve Pamukkale gezilerini yaptıktan sonra dün Mevlana Müzesi'ni ziyaret için Konya'ya geldi. Tur otobüsünde rahatsızlanan Çinli kadın, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan, acil servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen turist, tedaviye alındı. Çinli kadın, 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak, karantinaya alındı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kan örnekleri alınan Lıxıaolı Iaolı'de 'coronavirüs'e rastlanmadığı belirtildi. Yapılan tetkikler sonucu Çinli kadına, vertigo teşhisi koyuldu. Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Lıxıaolı Iaolı'ya 2 gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle 'coronavirüs' enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye başvurduğunda; fiziki muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda 'bening pozisyonel vertigo' tanısı koyulduğu, tanı ile ilgili tedavi ve izlemine devam edildiği belirtildi. Lıxıaolı Iaolı'nın hastanedeki izolasyon odasında vertigo tedavisi devam ediyor.

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