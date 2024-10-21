HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vertigoya ne iyi gelir? Vertigo en hızlı nasıl geçer? Vertigo olan kişi ne yemeli?

Vertigoya ne iyi gelir? Vertigo en hızlı nasıl geçer? Vertigo olan kişi ne yemeli?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
20.10.2024 16:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başı çok hızlı hareket ettirme sonucunda iç kulaktaki kristallerin yerinde oynaması ile oluşan vertigo, şiddetli bir baş dönmesidir. İç kulaktaki kristaller yerinden oynadığı için beyne yanlış sinyal gönderilir ve bir denge problemi olarak şiddetli baş dönmesi oluşur. Bir tür denge bozukluğu olan vertigo, şiddetli baş dönmesinin yanı sıra mide bulantısı ve denge kaybı gibi belirtiler oluşturur. Toplumda sık bir şekilde karşılaşılan bu rahatsızlık günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Vertigoya ne iyi gelir? Vertigo en hızlı nasıl geçer? Vertigo olan kişi ne yemeli?

İçindekiler

  • Vertigo neden olur?
  • Vertigoya ne iyi gelir?
  • Vertigo belirtileri ve tedavisi
  • Vertigoyu en çok ne tetikler?
  • Vertigo en hızlı nasıl geçer?
  • Vertigo olan kişi ne yemeli?
  • Vertigo için evde ne yapılabilir?

Vertigonun yaratmış olduğu bu hislere karşı, alınması gereken bazı önlemler bulunur. Vertigo sorunu yaşayanların en çok araştırdığı konulardan biri, vertigonun hızlı bir şekilde geçmesinin nasıl olacağı konusudur. Evde kolay bir şekilde hazırlanan bazı bitkisel karışımlar, vertigonun etkilerini tam olarak geçirmese de azaltmaktadır. Özellikle de zencefil tüketmek vertigonun sebep olduğu baş dönmesini oldukça azaltır.

Vertigo neden olur?

İç kulaktaki kristaller ile bağlantılı olan vertigo genellikle beynin belirli bölgelerinde ortaya çıkan sorunlar sonucunda oluşur. Bunun yanı sıra iç kulakta bulunan dengenin çalışma biçiminde herhangi bir sorun varsa da vertigo oluşabilir. Vertigonun neden olduğu baş dönmeleri sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Labirentit: İç kulaktaki denge sistemin iltihaplanması veya enfeksiyon kapması.
  • Meniere rahatsızlığı: Kulak içindeki endolnef denilen sıvının basıncında oluşan artış.
  • Vestibüler nörit: Denge sinirinin iltihaplanması.
  • Akustik nöroma: Kafa sinirini çevreleyen iyi huylu tümör. Yavaş büyür ve yayılır.
  • Bening paroksismal pozisyonel vertigo: İç kulakta bulunan denge merkezi olan kristallerin yarım daire kanallarından düşmesi.

Vertigoya ne iyi gelir?

Vertigoya iyi gelen yöntemler altta yatan sebebe göre değişiklik gösterir. Örneğin; kulak içi kristallerin oynamasının oluşturduğu vertigoya genellikle özel manevralar iyi gelir. BPPV manevraları ile tedavi edilebilse de bazı vertigolar için ilaç kullanmak gerekebilir.

Meniere hastalığında hem diyet değişiklikleri hem de ilaçlar iyi gelirken bazen cerrahi müdahale de gerekebilir. Migren kaynaklı olan vertigo tedavisinde ise migren ilaçları kullanılarak iyi gelen yöntem uygulanabilir. Altta yatan nedenin tedavisi vertigo hastaları için oldukça etkilidir. Bu nedenle vertigoya iyi gelen tedavilerin bulunması için önce nedenlerinin bulunması gerekir.

Vertigo belirtileri ve tedavisi

Vertigo belirtileri arasında ilk sırada şiddetli baş dönmesi bulunur. Kişinin kendinin dönmesi ya da etrafındaki alanın döndüğünü hissetmesi vertigo belirtisidir. Bunun yanı sıra vertigo belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Denge kaybı,
  • Cildin renginin solması,
  • Mide bulantısı ve kusma,
  • Kulakta oluşan yüksek basınç ya da çınlama,
  • Baş ağrısı ve terleme,
  • İşitme azlığı ya da kaybı.

Tedavisi mümkün olan bir hastalık olan vertigoyu tetikleyen bazı durumlar bulunur. Hemen herkesin merak ettiği konulardan biri de vertigoyu en çok ne tetikler? konusudur.

Vertigoyu en çok ne tetikler?

Vertigoyu en çok tetikleyen şeylerin başında iç kulak hastalıkları bulunur. Ayrıca az su içmek, çok tuzlu yemek ve aşırı alkol ve sigara kullanımı da vertigoyu tetikler.

Vertigo en hızlı nasıl geçer?

Vertigonun hızlı bir şekilde geçmesi için vertigonun nedeni bilinmelidir. Özellikle iç kulak kaynaklı olan vertigonun hızlı bir şekilde geçmesi için Epley manevrası uygulanır. Böylece semptomlar azalır. Bunun yanı sıra doktor kontrolünde kullanılan ilaçlar da vertigoyu hızlı bir şekilde geçirebilir.

Vertigo olan kişinin yediklerine de dikkat etmesi gerekir. Vertigo olan kişi yedikleri ile vertigonun geçmesine katkı sağlayabilir.

Vertigo olan kişi ne yemeli?

Vertigo olan kişi, badem, fıstık, ceviz, fındık, süt ürünleri, balık, et, yumurta ve bol su tüketimi yapmalıdır.

Vertigo için evde ne yapılabilir?

Vertigo, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilediği için bu rahatsızlığı yaşayanlar evde de bazı egzersizler ile hastalığın bulgularını azaltabilir. Evde vertigo egzersizleri arasında denge egzersizleri bulunur. Bu egzersizler ile vücut dengesinin korunması sağlanır.

Yana doğru adımlama, geriye doğru yürüme ve yumuşak bir zeminde yerinde sayma evde yapılabilecek egzersizler arasında yer alır. Ayrıca minderde yürüme egzersizi de vertigonun sebep olduğu dengesizliği kırmayı sağlar. Vertigo semptomlarını hafifleten epley manevrası da evde uygulanabilir. Vertigo egzersizi olarak bilinen bu manevra oldukça etkili bir yöntemdir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
vertigo
En Çok Okunan Haberler
'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: Devletimiz, milletimiz mücadele etmeye devam edecekler

Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: Devletimiz, milletimiz mücadele etmeye devam edecekler

Karanlık kurul üyesi ve hainin ev arkadaşıydı! '10 milyon TL' detayı

Karanlık kurul üyesi ve hainin ev arkadaşıydı! '10 milyon TL' detayı

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı...

Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.