Vertigoya ne iyi gelir? Vertigo en hızlı nasıl geçer? Vertigo olan kişi ne yemeli?

Vertigonun yaratmış olduğu bu hislere karşı, alınması gereken bazı önlemler bulunur. Vertigo sorunu yaşayanların en çok araştırdığı konulardan biri, vertigonun hızlı bir şekilde geçmesinin nasıl olacağı konusudur. Evde kolay bir şekilde hazırlanan bazı bitkisel karışımlar, vertigonun etkilerini tam olarak geçirmese de azaltmaktadır. Özellikle de zencefil tüketmek vertigonun sebep olduğu baş dönmesini oldukça azaltır.

Vertigo neden olur?

İç kulaktaki kristaller ile bağlantılı olan vertigo genellikle beynin belirli bölgelerinde ortaya çıkan sorunlar sonucunda oluşur. Bunun yanı sıra iç kulakta bulunan dengenin çalışma biçiminde herhangi bir sorun varsa da vertigo oluşabilir. Vertigonun neden olduğu baş dönmeleri sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

Labirentit: İç kulaktaki denge sistemin iltihaplanması veya enfeksiyon kapması.

Meniere rahatsızlığı: Kulak içindeki endolnef denilen sıvının basıncında oluşan artış.

Vestibüler nörit: Denge sinirinin iltihaplanması.

Akustik nöroma: Kafa sinirini çevreleyen iyi huylu tümör. Yavaş büyür ve yayılır.

Bening paroksismal pozisyonel vertigo: İç kulakta bulunan denge merkezi olan kristallerin yarım daire kanallarından düşmesi.

Vertigoya ne iyi gelir?

Vertigoya iyi gelen yöntemler altta yatan sebebe göre değişiklik gösterir. Örneğin; kulak içi kristallerin oynamasının oluşturduğu vertigoya genellikle özel manevralar iyi gelir. BPPV manevraları ile tedavi edilebilse de bazı vertigolar için ilaç kullanmak gerekebilir.

Meniere hastalığında hem diyet değişiklikleri hem de ilaçlar iyi gelirken bazen cerrahi müdahale de gerekebilir. Migren kaynaklı olan vertigo tedavisinde ise migren ilaçları kullanılarak iyi gelen yöntem uygulanabilir. Altta yatan nedenin tedavisi vertigo hastaları için oldukça etkilidir. Bu nedenle vertigoya iyi gelen tedavilerin bulunması için önce nedenlerinin bulunması gerekir.

Vertigo belirtileri ve tedavisi

Vertigo belirtileri arasında ilk sırada şiddetli baş dönmesi bulunur. Kişinin kendinin dönmesi ya da etrafındaki alanın döndüğünü hissetmesi vertigo belirtisidir. Bunun yanı sıra vertigo belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Denge kaybı,

Cildin renginin solması,

Mide bulantısı ve kusma,

Kulakta oluşan yüksek basınç ya da çınlama,

Baş ağrısı ve terleme,

İşitme azlığı ya da kaybı.

Tedavisi mümkün olan bir hastalık olan vertigoyu tetikleyen bazı durumlar bulunur. Hemen herkesin merak ettiği konulardan biri de vertigoyu en çok ne tetikler? konusudur.

Vertigoyu en çok ne tetikler?

Vertigoyu en çok tetikleyen şeylerin başında iç kulak hastalıkları bulunur. Ayrıca az su içmek, çok tuzlu yemek ve aşırı alkol ve sigara kullanımı da vertigoyu tetikler.

Vertigo en hızlı nasıl geçer?

Vertigonun hızlı bir şekilde geçmesi için vertigonun nedeni bilinmelidir. Özellikle iç kulak kaynaklı olan vertigonun hızlı bir şekilde geçmesi için Epley manevrası uygulanır. Böylece semptomlar azalır. Bunun yanı sıra doktor kontrolünde kullanılan ilaçlar da vertigoyu hızlı bir şekilde geçirebilir.

Vertigo olan kişinin yediklerine de dikkat etmesi gerekir. Vertigo olan kişi yedikleri ile vertigonun geçmesine katkı sağlayabilir.

Vertigo olan kişi ne yemeli?

Vertigo olan kişi, badem, fıstık, ceviz, fındık, süt ürünleri, balık, et, yumurta ve bol su tüketimi yapmalıdır.

Vertigo için evde ne yapılabilir?

Vertigo, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilediği için bu rahatsızlığı yaşayanlar evde de bazı egzersizler ile hastalığın bulgularını azaltabilir. Evde vertigo egzersizleri arasında denge egzersizleri bulunur. Bu egzersizler ile vücut dengesinin korunması sağlanır.

Yana doğru adımlama, geriye doğru yürüme ve yumuşak bir zeminde yerinde sayma evde yapılabilecek egzersizler arasında yer alır. Ayrıca minderde yürüme egzersizi de vertigonun sebep olduğu dengesizliği kırmayı sağlar. Vertigo semptomlarını hafifleten epley manevrası da evde uygulanabilir. Vertigo egzersizi olarak bilinen bu manevra oldukça etkili bir yöntemdir.