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"Vesayet odaklarına devleti teslim etmedik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "FETÖ denen bu hain terör örgütüne karşı güçlü bir mücadele verilirken, tıpkı 15 Temmuz'a 'tiyatro', 20 Temmuz'a 'kontrollü darbe' dedikleri gibi verilen mücadeleye gölge düşürmeye çalışanlar, 17-25 Aralık'ta da FETÖ'nün söylemlerini sahiplenerek itibar cellatlığına soyunmuştur" - "Siyaseti millete rağmen ve AK Parti düşmanlığı olarak gören ve yine her fırsatta Türkiye düşmanı odakların içerideki sözcülüğüne soyunan bu güruh 17-25 Aralık'tan sonra her fırsatta FETÖ'ye siper olmuş ve FETÖ'nün yanında saf durmaktan haya etmemiştir" - "Nihayetinde ne o gün de ne de 15 Temmuz'da ne bu hain yapıya ne de vesayet odaklarına millet iradesinin emaneti olan devleti teslim etmedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "FETÖ denen bu hain terör örgütüne karşı güçlü bir mücadele verilirken, tıpkı 15 Temmuz'a 'tiyatro', 20 Temmuz'a 'kontrollü darbe' dedikleri gibi verilen mücadeleye gölge düşürmeye çalışanlar, 17-25 Aralık'ta da FETÖ'nün söylemlerini sahiplenerek itibar cellatlığına soyunmuştur." ifadelerini kullandı.

Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık'ın 40 yıl boyunca devletin içerisine bir ur gibi yerleşmiş olan STK görünümlü bir ihanet şebekesinin maskesinin düştüğü tarih olduğunu bildirdi.

17-25 Aralık'ın emniyet üniforması ve yargı cübbesi giyen teröristler ile millet iradesine darbe yapmaya kalkışan bu uru metastaz yapmadan temizleyebilecek güçlü siyasi iradenin milletin her daim teveccühünü kazanmış Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin olacağını gösterdiğine işaret eden Ünal, o tarihten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hain örgüte karşı ortaya konan yüksek kararlılığın hem milletin takdir ve desteğini topladığını hem de devletin tüm kurumlarıyla bu hain örgüte karşı verilen mücadelede yekvücut olunmasını sağladığını vurguladı.

"FETÖ denen bu hain terör örgütüne karşı güçlü bir mücadele verilirken, tıpkı 15 Temmuz'a 'tiyatro', 20 Temmuz'a 'kontrollü darbe' dedikleri gibi verilen mücadeleye gölge düşürmeye çalışanlar, 17-25 Aralık'ta da FETÖ'nün söylemlerini sahiplenerek itibar cellatlığına soyunmuştur." değerlendirmesini yapan Ünal, paylaşımında şunları kaydetti:

"Siyaseti millete rağmen ve AK Parti düşmanlığı olarak gören ve yine her fırsatta Türkiye düşmanı odakların içerideki sözcülüğüne soyunan bu güruh 17-25 Aralık'tan sonra her fırsatta FETÖ'ye siper olmuş ve FETÖ'nün yanında saf durmaktan haya etmemiştir. Oysa 17-25 Aralık bu ülkeye, bu millete suikast yapmaya kalkışanların ortaya çıkarıldığı gündür, bizim de dimdik ayakta durduğumuz ve bu ülkeyi bugüne taşıdığımız gündür. Ve biz o gün dimdik ayakta durarak siyasetin de devletin de hukukunu koruduk. Nihayetinde ne o gün de ne de 15 Temmuz'da ne bu hain yapıya ne de vesayet odaklarına millet iradesinin emaneti olan devleti teslim etmedik. Millet bize görev verdiği sürece de her ne pahasına olursa olsun etmeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
17-25 Aralık AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal FETÖ

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