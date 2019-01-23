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"Vesayetin, vesayete ırgatlık yapanların karşısında bulunduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "27 yıllık süre içerisinde hep ülkenin, milletin, millet iradesinin, demokratik zeminin yanında yer aldık. Vesayetin, vesayete ırgatlık yapanların, dışarıdan sufle alanların, lejyonerliğe soyunanların her zaman karşısında bulunduk"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "27 yıllık süre içerisinde hep ülkenin, milletin, millet iradesinin, demokratik zeminin yanında yer aldık." dedi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen "Eğitim Yönetiminde Liderlik ve Yeni Yaklaşım" konulu konferansta, sendikalarının geçmişinin yarım asra doğru ilerlediğini belirtti.

Herkesin benimsediği bir yapı olduklarını kaydeden Yalçın, "Bizim, esnafın camıyla, kaldırımın taşıyla, milletin arabasıyla hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Bizim hiçbir zaman manda zihniyeti yaklaşımlara sempatimiz ve sevgimiz oluşmadı. Biz sesi yükseltmenin değil sözü yükseltmenin gayreti içerisinde olduk." diye konuştu.

Gayretlerinin ülkeye katkı sunmak, taş üstüne taş koymak ve geleceği daha güzel yapmak olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Diğerleri gibi sendikacılık yapmayacağımızı, sendikacılığı diğerlerine göre değil değerlerine göre yapacağımızı ilk başta sendikamız kurulurken kayda aldık. 27 yıllık süre içerisinde hep ülkenin, milletin, millet iradesinin, demokratik zeminin yanında yer aldık. Vesayetin, vesayete ırgatlık yapanların, dışarıdan sufle alanların, lejyonerliğe soyunanların her zaman karşısında bulunduk. Bu ülkenin demokratikleşmesinin itici, sürükleyici gücü olduk. Bazen kirli dalga varsa o dalgayı kıran, bazen de millet iradesi tarafına gerektiyse dalga kuran tarafta olduk. Gerektiği noktada, ülkede değişime dönüşüme en büyük katkıyı sunan taraf olduk."

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Anahtar Kelimeler:
Konferans Malatya Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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