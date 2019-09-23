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Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

Adana’da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi, fotoğrafçıyı bacağından vurup kaçtı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi, fotoğrafçıyı bacağından vurup kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir şahıs fotoğrafçı dükkanına gelerek vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyip fiyat sordu. Vesikalık fotoğraf çektirmenin fiyatının 35 lira olduğunu öğrenen şahıs daha sonra buradan çıkıp yan taraftaki Mehmet Ö.’nün fotoğrafçı dükkanına girdi. Burada da vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen şahıs, Mehmet Ö.’nün "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusu üzerine belinden tabancasını çıkartıp 3 el ateş etti.
Mermilerden 2’si Mehmet Ö.’nün bacağına isabet etti. Zanlı daha sonra fotoğrafçıdan kaçarken karşısına çıkanlara da "bana karışmayın" diyerek tehdit edip kaçtı.
Bu arada olay yerinde olan bir doktor yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet Ö. daha sonra da olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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