Vesile Dönmez’in küçük oğlu dehşet anlarını anlattı

Olay anlarını anlattı

Ağabeyinin son zamanlarda psikolojik sorunları olduğunu vurgulayan ve olay günü yaşananları anlatan Mustafa Dönmez, "O gün evde babam ve ağabeyim arasında tartışma çıkıyor. O sırada ağabeyim silah almaya gidiyor. Annem ağabeyimin silah aldığını görünce babama ’Sen dışarı çık’ diyor. Kendisi de balkona kaçıyor. O sırada zaten kargaşa çıkmış, çevredekiler polisi aramış. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde üç, dört ekip geldi olay yerine. Ama hiçbir şekilde müdahalede bulunamadılar. Annem dışarıda balkonda açık bir şekilde görünüyordu. Ağabeyim de evin içinde elinde silahla ortada geziyormuş. Bunun üzerine özel tim çağrılmış ama onlar da ilk etapta müdahale edemedi. Biz ağabeyime müdahale edilmesini istediğimiz halde hiçbir şekilde müdahale edilemedi. Evin her tarafından içeri giriş olmasına rağmen içeri girmedi kimse, annem de açık alandaydı. Ağabeyim de açık alandaydı. Ona rağmen hiçbir şekilde müdahale edemediler ve ağabeyim de uzun bir süre bekledikten sonra annemi öldürdü. Annem vurulduktan sonra can çekişmesine rağmen müdahale edilmedi. Annem olay yerinde yaklaşık 20-30 dakika can çekişti" dedi.