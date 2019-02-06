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Vestel anneler için etkinlik dizisi başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Vestel’in yeni mağaza konsepti Kafe Vesto’lar anneleri buluşturuyor.

Vestel’in yeni mağaza konsepti Kafe Vesto’lar anneleri buluşturuyor. 9 Şubat’ta Zorlu Center’da mindfulness (bilinçli farkındalık) ve öz-şefkat eğitmeni Güneş Ulus’la başlayacak ‘Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ etkinliği, 22 Şubat’ta Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam edecek.

Vestel’in ilkini 2016 yılında açtığı Kafe Vesto’lar anneleri, anne adaylarını ve ebeveynleri ilgilendirecek bir etkinlik dizisi başlatıyor. Zorlu Center Kafe Vesto’da Yeni Nesil Anne Sohbetleri’nin ilki 9 Şubat Cumartesi günü gunesanne.com bloğunun ve Anneliği Like Et-Bir Annenin Farkındalık Notları kitabının yazarı Güneş Ulus’la Farkındalıkla Ebeveynlik sohbeti olacak.

Güneş Ulus, "Günlük hayatın koşturmacasında yaptıklarımızın ve duygularımızın farkında olmadan yaşıyoruz. Ebeveyn olmak hayatımızda en çok kendimizi suçladığımız ve yargıladığımız rollerden bir tanesi. Farkındalıkla ebeveynlikte, kendimize ve çocuğumuza dikkat verebilmeyi öğreniyoruz. Böylelikle çocuğa duygularını ifade edebilmesi için alan açabilmeyi, hayatın kontrol edilebilir bir şey olmadığını ve zorlu duygularla başa çıkabilmeyi deneyimliyoruz" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’nin ikincisi ise 22 Şubat Cuma günü düzenlenecek. Ebeveyn Koçu / İletişim Uzmanı ve Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman ‘Etkili anne-baba ne demek, nasıl olunur’ sorusunun yanıtını katılımcılarla paylaşacak.

Zeynep İşman, "Aile içinde gerçek sorunu ve görünen sorunu birbirinden ayırmayı, sorunlara yapıcı çözümler getirirken, çocuklarımızla ilişkimizi güçlendirmeyi, çatışmaları nasıl ele alacağımızı ve bunu yaparken ilişkilerimizi nasıl koruyacağımızı, saygı ve sevgi odaklı birey yetiştirme ve aile içi iletişim konularına değineceğiz" dedi.

Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, "İlkini 2016 yılında Beşiktaş mağazamızın içinde açtığımız Kafe Vesto’ların sayısı bugün 8’e yükseldi. Amacımız müşterilerimizi teknoloji ile daha yakınlaştırmaktı. Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri ile de Kafe Vesto keyfini ikiye katlamayı hedefliyoruz. İlkini 9 Şubat’ta Zorlu Center Kafe Vesto’da Güneş Ulus ile başlatacağımız buluşmaların ebeveynler için hem yararlı hem de keyifli olacağına inanıyoruz. Buluşmaları İzmir Alsancak Kafe Vesto ile devam ettireceğiz" dedi.

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