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Vestel "Hayırlı Cumalar" geliriyle kadınlara destek olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

TV, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, cep telefonu ve küçük ev aletlerinde yüzde 60’a varan indirim yapan Vestel, yapılan satışın yüzde 5’ini de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağışlayacak

İSTANBUL (AA) - Vestel "Hayırlı Cumalar" indirimlerine yaklaşık 50 üründe devam ediyor.

Vestel açıklamasına göre, Vestel, yaklaşık 50 üründe Hayırlı Cumalar indirimine gidiyor. TV, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, cep telefonu ve küçük ev aletlerinde yüzde 60’a varan indirim yapan Vestel, yapılan satışın yüzde 5’ini de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağışlayacak.
Yüzde 60’a varan oranda indirime girecek ürünler arasında No Frost buzdolapları, Venus Z20 ve V6 cep telefonları, ütü- el blender’ı- tartı- mikser gibi küçük ev aletleri, 4K Smart LED TV’ler, ankastre fırın-ocak-davlumbaz, kulaklık, çamaşır ve bulaşık makineleri, fırın ve mikrodalga fırınlar yer alıyor. 23 Kasım’daki indirimle ilgili ayrıntılı bilgi www.vestel.com.tr adresinde yer alıyor.

Hayırlı Cumalar kampanyalarına 24 Kasım 2017’de başlayan Vestel, Hayırlı Cumalar kapsamında sadece indirim yapmakla kalmıyor elde ettiği gelirlerin bir kısmını bağışlayarak da fark yaratıyor. Tüketicilerini de bu katkıya ortak eden Vestel, geçen yıl 24 Kasım’da Tohum Otizm Vakfı’na, 21 Aralık’ta Bir Dilek Tut Derneği’ne, bu yıl da 9 Şubat ve 26 Mart’ta Tohum Otizm Vakfı’na, 27 Nisan ve 25 Mayıs’ta Mutluluğun Adresi Derneği’ne, 27 Temmuz ve 31 Ağustos’ta da Yedikule Hayvan Dostları Derneği’ne satış gelirinin yüzde 5’ini bağışladı.

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