Vestel müşteri hizmetleri, canlı destek, şikayet hattı bilgileri

Türkiye'nin birçok yerinde bulunan Vestel mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Satın aldığınız ya da alacağınız ürünle ilgili sorularınızı ve şikayetlerinizi dile getirmek için Vestel müşteri hizmetleri telefon ve diğer iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yüzden faydalanabileceğiniz iletişim bilgilerini tek tek sıraladık...

Vestel Müşteri Hizmetleri Numarası

Vestel markasının herhangi bir ürünü ile ilgili destek almak istiyorsanız ilk tercihiniz Vestel çağrı merkezi ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için yapmanız gereken 0850 222 4 123'ü aramaktır. 0850 222 4 124 ve 0850 393 5 656 da Vestel telefon numarası olarak geçer. Bu numaralardan biriyle iletişim sağlayabilirsiniz. Bu numaraları aradığınızda;