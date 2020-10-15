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Vestel müşteri hizmetleri, canlı destek, şikayet hattı bilgileri

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Yerli üretim yapan bir firma olan Vestel, mobil cihazlardan beyaz eşyaya kadar farklı birçok ürün üretiyor. Bu geniş ürün yelpazesi ile ilgileniyor, ürün satın almak veya satın aldığınız ürünle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirmek istiyorsanız Vestel iletişim kanallarından birini kullanmanız gerekiyor. İşte Vestel müşteri hizmetleri bilgileri...

Vestel müşteri hizmetleri, canlı destek, şikayet hattı bilgileri

İçindekiler

  • Vestel Müşteri Hizmetleri Numarası
  • Vestel WhatsApp Numarası ve e-Posta Adresi
  • Vestel Web Sitesi

Türkiye'nin birçok yerinde bulunan Vestel mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Satın aldığınız ya da alacağınız ürünle ilgili sorularınızı ve şikayetlerinizi dile getirmek için Vestel müşteri hizmetleri telefon ve diğer iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yüzden faydalanabileceğiniz iletişim bilgilerini tek tek sıraladık...

Vestel Müşteri Hizmetleri Numarası

Vestel markasının herhangi bir ürünü ile ilgili destek almak istiyorsanız ilk tercihiniz Vestel çağrı merkezi ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için yapmanız gereken 0850 222 4 123'ü aramaktır. 0850 222 4 124 ve 0850 393 5 656 da Vestel telefon numarası olarak geçer. Bu numaralardan biriyle iletişim sağlayabilirsiniz. Bu numaraları aradığınızda;

  • Devam eden hizmetinizin durumu hakkında bilgi alma
  • Montaj/kurulum için kayıt oluşturma
  • Akıllı telefon ya da tablet için bilgi edinme
  • Diğer ürünler hakkında bilgi alma ya da farklı bir talep iletme
    işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Her bir işlem için söylenen rakamı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilirsiniz.

    Vestel WhatsApp Numarası ve e-Posta Adresi

  • 0850 222 4 123 aynı zamanda WhatsApp iletişim hattıdır. Bu numaraya WhatsApp üzerinden de soru ve taleplerinizi iletebilirsiniz.
  • İletişim için mail yöntemini tercih ederseniz de vmh@vestel.com.tr adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

    Vestel Genel Müdürlük

    İşlemlerinizi genel müdürlük ile iletişime geçerek tamamlayabileceğinizi düşünüyorsanız kullanacağınız iletişim bilgileri şunlardır:
    Adres: Zorlu Holding A.Ş. Levent 199 - Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli/İstanbul
    Telefon: 0212 456 20 00
    Bunun yanı sıra size en yakın olan ya da alışveriş yapmış olduğunuz mağazanın iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Vestel Şikayet Hattı

Vestel'e şikayetlerinizi iletmek için yukarıda verdiğimiz numaraları ve aşağıda paylaştığımız internet adreslerini kullanabilirsiniz.

Vestel Web Sitesi

Birçok şeyin online olarak gerçekleştirilebildiği günümüzde Vestel ürünlerine dair işlemleri de internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

  • Bunun için ilk olarak aşağıda paylaşmış olduğumuz adresi ziyaret edin.
  • Yapmak istediğiniz işlemle ilgili olan sekmeye tıklayın.
  • İletişim talep formunu yine aşağıda paylaşmış olduğumuz link aracılığıyla kullanarak öneri, şikayet, bilgi alma gibi işlemleri yerine getirebilirsiniz.
  • Venus ürünlerine özel işlemleriniz varsa aşağıda yer alan adres üzerinden işlem yapabilirsiniz.
    Vestel web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
    Vestel iletişim talep formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
    Vestel Venus için destek almak istiyorsanız TIKLAYINIZ!

    Vestel Canlı Destek

    İşlemlerinize dair direkt olarak canlı destek de alabilirsiniz. Bunun için Vestel'in web sitesinde sağ alt bölümde bulunan canlı destek sekmesine tıklayabileceğiniz gibi aşağıda paylaştığımız linke tıkladıktan sonra "Yazışmayı başlat" diyerek ilerleyebilirsiniz.
    Vestel canlı destek almak için TIKLAYINIZ!

    Vestel Yetkili Servisler

    Vestel'in Türkiye'nin birçok yerinde yetkili servisi bulunur. Bunlardan size en yakın olanı bulabilmek için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıkladıktan sonra il/ilçe bilgisi girerek arama yapabilirsiniz. Karşınıza istediğiniz Vestel yetkili servis telefon ve adres bilgileri çıkar.
    Vestel yetkili servislerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

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