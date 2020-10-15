Vestel müşteri hizmetleri, canlı destek, şikayet hattı bilgileri

Türkiye'nin birçok yerinde bulunan Vestel mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Satın aldığınız ya da alacağınız ürünle ilgili sorularınızı ve şikayetlerinizi dile getirmek için Vestel müşteri hizmetleri telefon ve diğer iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yüzden faydalanabileceğiniz iletişim bilgilerini tek tek sıraladık...
Vestel markasının herhangi bir ürünü ile ilgili destek almak istiyorsanız ilk tercihiniz Vestel çağrı merkezi ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için yapmanız gereken 0850 222 4 123'ü aramaktır. 0850 222 4 124 ve 0850 393 5 656 da Vestel telefon numarası olarak geçer. Bu numaralardan biriyle iletişim sağlayabilirsiniz. Bu numaraları aradığınızda;
İşlemlerinizi genel müdürlük ile iletişime geçerek tamamlayabileceğinizi düşünüyorsanız kullanacağınız iletişim bilgileri şunlardır:
Adres: Zorlu Holding A.Ş. Levent 199 - Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 456 20 00
Bunun yanı sıra size en yakın olan ya da alışveriş yapmış olduğunuz mağazanın iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Vestel'e şikayetlerinizi iletmek için yukarıda verdiğimiz numaraları ve aşağıda paylaştığımız internet adreslerini kullanabilirsiniz.
Birçok şeyin online olarak gerçekleştirilebildiği günümüzde Vestel ürünlerine dair işlemleri de internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
İşlemlerinize dair direkt olarak canlı destek de alabilirsiniz. Bunun için Vestel'in web sitesinde sağ alt bölümde bulunan canlı destek sekmesine tıklayabileceğiniz gibi aşağıda paylaştığımız linke tıkladıktan sonra "Yazışmayı başlat" diyerek ilerleyebilirsiniz.
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Vestel'in Türkiye'nin birçok yerinde yetkili servisi bulunur. Bunlardan size en yakın olanı bulabilmek için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıkladıktan sonra il/ilçe bilgisi girerek arama yapabilirsiniz. Karşınıza istediğiniz Vestel yetkili servis telefon ve adres bilgileri çıkar.
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