HABER

Vestel stant malzemelerinden hayvanlar için kulübe yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Vestel, engelli hayvanları hayata bağlayacak bir yürüteç ve sokak hayvanlarına kulübeler tasarladı - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan: - "Arkadaşlarımızın geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemeler ile tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata kazandırıp onlara can oluyor"

İSTANBUL (AA) - Vestel, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yaptığı sosyal sorumluluk projesi ile engelli hayvanları hayata bağlayacak bir yürüteç ve sokak hayvanlarına kulübeler tasarladı.

Vestel açıklamasına göre, Vestel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne dikkati çekiyor.

Şirket, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yaptığı sosyal sorumluluk projesi ile engelli hayvanları hayata bağlayacak bir yürüteç ve sokak hayvanlarına kulübeler tasarladı.

Daha çok engelli hayvanın hayata bağlanması için, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapan Vestel, ilk etapta Manisa Hayvan Barınağı’ndaki engelli hayvanları, devamında Manisa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Türkiye’de belediyelere bağlı tüm resmi barınakları proje kapsamına alacak.

Yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanlara kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarlayan Vestel, Manisa Hayvan Barınağı’ndaki engelli köpeklerin yürümesini sağladı.

\

- "Vestel çalışanları el birliği ile kedi-köpek evleri inşa etti"

Projenin protokolü ise 3 Ekim Çarşamba günü Manisa Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında yetkililerin katılımı ile imzalandı.

Ayrıca Vestel çalışanları, 2018 yılının başında başlayan Ben Robot Değilim projesinin ikinci ayağında fuarlardan arta kalan stant malzemeleriyle el birliği ile kedi-köpek evleri inşa etti. Çeşitli illerdeki 18 Vestel mağazasının önünde, sokaktaki hayvanlara yuva olan bu kulübelerin dördü de Yedikule Hayvan Barınağı’na hediye edildi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Vestel olarak insanlar için üretiyor ama üretim yaparken yaşadığımız çevreyi göz ardı etmiyoruz. Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde çevreye zarar vermemeyi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemeler ile tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata kazandırıp onlara can oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız bu iş birliğinin tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyoruz. Elde kalan stant malzemelerinden ortaya çıkarılarak mağazalarımızın önlerine koyulan kulübeler ise kış aylarında sokaktaki kedi ve köpeklere yuva olacak. Bu projede emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

\

- İlk aşamada şiddete dikkat çekilmişti

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ben Robot Değilim projesinin ilk ayağı internet üzerinden yapıldı. Kampanyada web ortamında robot ile insanı ayırt etmek için kullanılan güvenlik yöntemi Captcha'dan faydalanıldı.

Tüketiciler Vestel sitelerine girerken karşılarına bu doğrulama yöntemi çıkıyor. İlk başta sıradan bir Capthca‘yı çözdüğünü zanneden tüketici daha sonra Captcha üzerinde karşılaştığı hayvanın aslında hayatının ne şekilde şiddet görerek son bulduğunu öğreniyor. Ve "Robot değilsen böyle bir vahşete sessiz kalamazsın" mesajı veriliyor.

Kurguda beşi kedi beşi köpek olmak üzere on hayvanın başına gelen gerçek olaylara yer verildi.

PARTNERNurgül Yeşilçay'ın son hali hayranlarını şoke ettiNurgül Yeşilçay'ın son hali hayranlarını şoke etti
CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?
Edremit’te aranan 19 kişi şafak operasyonuyla yakalandıEdremit’te aranan 19 kişi şafak operasyonuyla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Sosyal sorumluluk Vestel

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cinayet anını kameraya çekti!

Cinayet anını kameraya çekti!

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

İstanbul Veliefendi'de 'tsunami' izi aradılar

İstanbul Veliefendi'de 'tsunami' izi aradılar

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.