Vestel stant malzemelerinden hayvanlar için kulübe yaptı

Daha çok engelli hayvanın hayata bağlanması için, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapan Vestel, ilk etapta Manisa Hayvan Barınağı’ndaki engelli hayvanları, devamında Manisa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Türkiye’de belediyelere bağlı tüm resmi barınakları proje kapsamına alacak.

Şirket, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yaptığı sosyal sorumluluk projesi ile engelli hayvanları hayata bağlayacak bir yürüteç ve sokak hayvanlarına kulübeler tasarladı.

İSTANBUL (AA) - Vestel, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yaptığı sosyal sorumluluk projesi ile engelli hayvanları hayata bağlayacak bir yürüteç ve sokak hayvanlarına kulübeler tasarladı.

Projenin protokolü ise 3 Ekim Çarşamba günü Manisa Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında yetkililerin katılımı ile imzalandı.

Ayrıca Vestel çalışanları, 2018 yılının başında başlayan Ben Robot Değilim projesinin ikinci ayağında fuarlardan arta kalan stant malzemeleriyle el birliği ile kedi-köpek evleri inşa etti. Çeşitli illerdeki 18 Vestel mağazasının önünde, sokaktaki hayvanlara yuva olan bu kulübelerin dördü de Yedikule Hayvan Barınağı’na hediye edildi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Vestel olarak insanlar için üretiyor ama üretim yaparken yaşadığımız çevreyi göz ardı etmiyoruz. Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde çevreye zarar vermemeyi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemeler ile tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata kazandırıp onlara can oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız bu iş birliğinin tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyoruz. Elde kalan stant malzemelerinden ortaya çıkarılarak mağazalarımızın önlerine koyulan kulübeler ise kış aylarında sokaktaki kedi ve köpeklere yuva olacak. Bu projede emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.