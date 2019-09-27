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Vestel'e Avrupa Birliği'nden fon desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Vestel Elektronik, Horizon 2020 programı kapsamında yürütülen ve üretim teknolojilerine odaklanan KYKLOS 4.0 projesiyle fon alma hakkı elde etti - Vestel CEO'su Turan Erdoğan: - "Endüstri 4.0'ın Türkiye'deki öncülerinden olarak Vestel City'de yapay zeka, robotlar ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak üretim yapıyoruz" - "Uzun vadede gelecek vizyonumuza baktığımızda da Endüstri 4.0 kavramı ile 'Mobilite' ve 'Bağlanabilirlik' teknolojileri, Vestel'in Ar-Ge çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Vestel Elektronik, üretim teknolojilerine odaklanan KYKLOS 4.0 projesiyle Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 programı kapsamında fon almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KYKLOS 4.0, Vestel Elektronik'in Horizon 2020 programında kabul edilen ilk projesi oldu. 48 ay sürecek projenin, kişiselleşen tüketici ihtiyaçlarına yönelik akıllı ve esnek üretim çalışmaları, Manisa'da bulunan Vestel City'de gerçekleştirilecek.

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Manisa'daki Vestel City'nin, Avrupa'nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri olduğunun altını çizdi. Erdoğan, "Endüstri 4.0'ın Türkiye'deki öncülerinden olarak Vestel City'de yapay zeka, robotlar ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak üretim yapıyoruz. Uzun vadede gelecek vizyonumuza baktığımızda da Endüstri 4.0 kavramı ile 'Mobilite' ve 'Bağlanabilirlik' teknolojileri, Vestel'in Ar-Ge çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor. Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti konsepti çatısı altında sunulan hizmetler Vestel'in adını sıkça duyacağınız bir alan olacak. Vestel Elektronik'in Horizon 2020 kapsamında hayata geçecek ilk projesi de gelecek vizyonumuza bizi yaklaştıracak." şeklinde konuştu.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulan Horizon 2020'ye katılım hakkı kazanan projeler, yeni ürün geliştirme, kilit oyuncular ve müşterilerle iş birliği, uluslararası ve sektörler arası dolaşım gibi avantajlardan yararlanıyor.

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