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Vetbüs ile sokak hayvanları güvende

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

 AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr.

Vetbüs ile sokak hayvanları güvende

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr. Hakan Bahadır, Veteriner Otobüs Hizmeti olan Vetbüs’ü ziyaret etti. Bahadır, “Vetbüs ile kimsesiz sevimli dostlarımıza, sokak hayvanlarımıza hizmet veriliyor” dedi.

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr. Bahadır soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Bahadır, Bahçelievler Yayla Caddesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerinin başlatmış olduğu Veteriner Otobüs Hizmeti olan Vetbüs’ü ziyaret etti. Bahadır burada tedavi ve kontrol amacıyla getirilen hayvanlarla yakından ilgilendi.

“SOKAK HAYVANLARIMIZA SAHİP ÇIKAN ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Bahadır şunları söyledi:

"Allah’ın yarattığı her canlı kutsaldır bizim için. İnsanlarımız, sevgili dostlarımız, ağaçlarımız, bitkilerimiz. Havalar soğudu. Kar, kış sağ olsun belediyemizin hizmetleri var. Vetbüs ile kimsesiz sevimli dostlarımıza, sokak hayvanlarımıza hizmet ediyorlar. Aşı ve muayene hizmetleri, gerekirse ameliyat da yapılabiliyor. Bu güzel bir hizmet. İstanbul’da uygulanıyor. 39 ilçemizi dolaşıyor. Tek tek oradaki sokak hayvanlarımızı, sevimli dostlarımızı muayene edip, aşılarını yapıyorlar. Çok güzel bir hizmet. Artı kış olmasından dolayı sokak hayvanlarımıza bizim sahip çıkmamız lazım. Yaz veya bahar mevsimi gibi yiyecek, su bulamayabilirler. Hem küçük hayvanlarımız hem de daha küçükleri olan kuşlarımızı da düşünmemiz lazım. Bu soğuk havalarda mümkün olduğunca yem atmalıyız, ekmek kırıntılarını küçültüp atmamız lazım. Bahçelievler Belediyemizin de veteriner bölümü var. Seçimden sonra vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda orayı biraz daha geliştireceğiz. Büyükşehrimize de teşekkür ediyoruz, böyle bir hizmet adına. Özellikle sokak hayvanlarımıza sahip çıkan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir ilgi olduğu için hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

“HİZMET AYAĞIMIZA KADAR GELİYOR”

Vetbüs hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Miyaser Coşkun isimli vatandaş ise,“Allah devletimizden, başkanlarımızdan razı olsun. Gerçekten şu ana kadar yapılmış en güzel şeylerden birisi. Sağlık sektöründe yapılmış en güzel şey. Ayağımıza kadar geliyor daha ne olsun. O kadar mağdurduk ki şu kediye aşı bile yaptıramıyorduk. Şu anda çok güzel imkânlarımız var” dedi.

VETERİNER OTOBÜS HİZMETİ (VETBÜS)

Vetbüs İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerinin başlatmış olduğu Veteriner Otobüs Hizmeti projesidir. Vetbüs’de veteriner hekim, veteriner teknikeri ve yardımcı personeller bulunmaktadır.

Vetbüs projesi kapsamında sokak hayvanlarına sağlık taraması, aşılama programı, iç-dış paraziter ile mikroçip uygulaması yapılıyor. Hayvanın ciddi bir hastalığı yoksa ayakta tedavi ediliyor. Mikroçiple hayvana kimliklendirme yapılıp sisteme kaydı alınıyor. Yapılan uygulamalar sistemde yer aldığı için daha sonra hayvan hakkında bilgi edinebiliyoruz. Vetbüs ekibi bu uygulamayı sahipli hayvanlara da yapabiliyor. Mikroçip uygulanmış bir hayvanın bilgilerini sahibinden alıp sistemlerine kayıt ediyorlar. İleride kaybolduğunda başka yerde o mikroçip okutuluyor ve sistemlerinden o bilgilere ulaşılabiliniyor.

Vetbüs ile sokak hayvanları güvendeVetbüs ile sokak hayvanları güvende

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