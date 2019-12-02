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Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 26 Eylül'de meydana gelen  5.8 büyüklüğündeki depremin ardından risk nedeniyle hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin 16 konteynerde hizmet vermesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından risk nedeniyle hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin 16 konteynerde hizmet vermesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Hayvan Hastanesi bugünden itibaren MR cihazı dışında tam donanımlı olarak hizmet vermeye başladı.

İÜC Rektörlüğü, Avcılar Kampusü'nde bulunan Veteriner Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu'nun yanı sıra yılda yaklaşık 60 bin hayvana klinik hizmeti veren Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni de depremin ardından 2 Ekim'de aldığı kararla kapatmıştı. Veteriner Fakültesi, Büyükçekmece'deki İÜC Kampusü'nde eğitime devam ederken hayvan hastanesinin konteynerlerde faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Kızılay ile yapılan görüşmelerde, 2011 Van Depremi'nde kullanılan 6 konteyner geçen hafta Avcılar'a getirilerek İÜC Kampusü'ndeki tenis kortuna yerleştirildi. Sipariş edilen 10 yeni konteyner de pazartesi sabahı getirilerek aynı alana monte edildi. Kızılay'ın Van depreminde kullandığı 6 konteyner tamir edildi, bunun yanı sıra 10 yeni konteyner için elektrik, su, kanalizasyon, internet bağlantıları yapıldı.

REKTÖR AYDIN: ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU YENİ BİNA YAPILACAK

İÜC Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, bugünden itibaren MR cihazı dışında tam donanımlı olarak hizmet vermeye başlayan 2 ameliyathanesi de bulunan Veteriner Fakültesi Hastanesi'ndeki bölümleri tek tek gezdi. Rektör Prof. Dr. Aydın, bu hastanenin Türkiye'de alanında tek olduğunu, her gün büyük rakamlarda hasta kabul edilerek tedavisinin yapıldığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Aydın, Avcılar'daki kampus alanında 1 yıl içerisinde tamamlanacak çelik konstrüksiyonlu büyük bir bina yaptırarak hizmete açacaklarını, bu süre içerisinde konteyner hastanede hizmet vereceklerini söyledi. Prof.Dr. Nuri Aydın, "Yaklaşık 1300 öğrencimiz var. Öğrencilerimizi Büyükçekmece'deki kampus alanına taşıdık. Son sınıflardaki öğrencilerimiz pratik uygulamalarını buradaki konteyner hastanede görecekler." dedi.
Hayvan Hastanesi'ne sevimli dostları getirenler hastanenin yeniden çalışmalara başlamasına çok sevindiklerini söyledi. Bazı hastalıkların düzenli olarak takibi gerektiğini hatırlatan hayvan sahipleri, konteynerde kısıtlı olanaklarla verilen hizmetten memnun olduklarını söyledi.

(FOTOĞRAF)

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