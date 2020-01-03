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  4. Veteriner hekim adayları deney ve uygulamalarla mesleğe hazırlanıyor

Veteriner hekim adayları deney ve uygulamalarla mesleğe hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, hasta hayvanlara teşhis koyma yöntemlerini uygulamalı olarak öğreniyor, hayvan hastanesinde tanı ve teşhis aşamalarını birebir takip ediyor.Veteriner hekim olabilmek için 4 yıl eğitim gören öğrenciler, bölge hayvancılığı ve ülke hayvancılığına katkı sağlamak amacıyla, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği derslerine ek olarak uygulama derslerinde hayvan hastanesine gelen hasta hayvanların tedavisi için çabalıyor.Hayvan hastanesine, ineğinde gördüğü garip genişleme üzerine başvuran Reşat Tatli, ineğini veteriner hekim adaylarına emanet etti.

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, hasta hayvanlara teşhis koyma yöntemlerini uygulamalı olarak öğreniyor, hayvan hastanesinde tanı ve teşhis aşamalarını birebir takip ediyor.
Veteriner hekim olabilmek için 4 yıl eğitim gören öğrenciler, bölge hayvancılığı ve ülke hayvancılığına katkı sağlamak amacıyla, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği derslerine ek olarak uygulama derslerinde hayvan hastanesine gelen hasta hayvanların tedavisi için çabalıyor.
Hayvan hastanesine, ineğinde gördüğü garip genişleme üzerine başvuran Reşat Tatli, ineğini veteriner hekim adaylarına emanet etti. Erzurum’un Köprüköy ilçesinde yaşayan Reşat Tatli, ineğinin karın bölgesinde, yana doğru görülen aşırı genişlemeyi gözlemleyerek, ne olduğunu anlamak için ineğini hayvan hastanesine muayeneye getirdi.
Veteriner hekimlik için uğraş veren öğrenciler, hayvanlara teşhis koymak için gereken deneyleri uygulayarak laboratuvar sonuçlarını birebir takip etti. Araştırma Görevlisi Ömer Aydın’ın gözlemi ve kontrolünde, ineğin yabancı bir metal cisim yutma ihtimaline karşı öğrenciler önce karın bölgesini dedektör ile taradı. Hayvanın ağrısının nerede olduğunu anlayabilmek için ise sopa deneyi ve sırttan sıkma deneyi yapıldı.
Yapılan tetkikler ve muayene sonucunda ineğin görünümündeki armut şeklinin nedeni olarak, ’vagus indigesyonu’ teşhisi konuldu. İşkembede bulunan sinir hastalığı, insana bulaşan bir hastalık olmadığından inek taburcu edildi. İneğin sonraki sürecini, sahibi Reşat Tatli takip edecek.

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