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Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ panelinde konuşan Veteriner Hekim Deniz Eteke, sofralarda kalıntılı gıdaların tüketildiğini ifade ederek; “Kanser vakalarımız arttı.

Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ panelinde konuşan Veteriner Hekim Deniz Eteke, sofralarda kalıntılı gıdaların tüketildiğini ifade ederek; “Kanser vakalarımız arttı. Kız çocuklarımız çok erken yaşta regl olmaya başladı, erkek çocuklarımız ise sakallı bıyıklı, tabiri caizse memeleri çıkmaya başladı. Bunun sorumlusu bizleriz, üreticileriz” dedi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği” faaliyetleri kapsamında küçükbaş hayvancılığı sorunlarının ele alındığı bir panel gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonun gerçekleştirilen panele Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.
EN BÜYÜK SIKINTI SAHADA
Panelde konuşan Veteriner Hekim Deniz Eteke, sahada en büyük sıkıntının ilaçlamadan kaynakladığını ifade ederek; “Çocuklarımızın üzerinde koşacağı bir ülke bırakacaksak inanın bunun en kısa ve akılcı yolu küçükbaş hayvan üretiminden geçiyor. Bunun için buradayız. Sahadaki en büyük sıkıntımız kullanılan ilaçlar. Biliyorsunuz bir spekülatif açıklamalar oluyor. Et sağlıklı mı? süt sağlıklı m?, yumurta sağlıklı mı? gibi sorular gündeme geliyor. Arkadaşlar hepsi sağlıklı. Sütün yerine koyacağını hiçbir gıda yok, et ve yumurtada öyle. Bunları çocuklarımıza yedireceğiz. Bizim derdimiz şu, sütü yumurtayı ya da eti soframıza nasıl sağlıklı getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Maalesef kalıntılı gıda tüketiyoruz. Kanser vakalarımız arttı. Kız çocuklarımız çok erken yaşta regl olmaya başladı, erkek çocuklarımız ise sakallı bıyıklı ama tabiri caizse memeleri çıkmaya başladı. Bunun sorumlusu bizleriz, üreticileriz” dedi.
KULAKTAN DUYMA BİLGİLER TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ
Kulaktan duyma bilgilerle hayvanların tedavi edilmeye çalışıldığını kaydeden Eteke; “Kontrolsüz ilaç kullanmamız, kontrolsüz antibiyotik, kontörsüz kortizon kullanmamız. Kulaktan duyma bilgilerle tedavi yapmaya kalkışmamız tabi ki burada biz hekimlerinde büyük ihmalleri hatası var. Ben meslektaşlarım ve kendi adına bir öz eleştiri yapmak isterim. Sizde de söyle bir hata görüyorum. Bir kuzu için veteriner mi çağrılır. Bizde hasta dediğimiz şey aslında sürü. Bir tanesi hasta değil sürü. Bir kuzu için veteriner çağırmadığınızda 70-80 kuzunuzu kaybedersiniz. Olayı böyle değerlendirmeniz gerekiyor. Belirli paydaşlar birleşip, bu işe gönül vermiş insanlar birleşip en azından hekimlerden danışmanlık hizmeti almanız gerekiyor.

Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”

Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”

Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”

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