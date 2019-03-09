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Veteriner Hekimler Birliği 65'inci yılını Çanakkale'de kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği(TVHB), kuruluşunun 65'inci yıl dönümünü Çanakkale'de kutluyor.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği(TVHB), kuruluşunun 65'inci yıl dönümünü Çanakkale'de kutluyor.

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 65'inci Yılı, Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası'nın ev sahipliğinde, "Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin Kuruluş Yıldönümü" konulu panel düzenlenerek, kutlandı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen panelin yöneticiliğini Prof. Dr. Orhan Özbey yaptı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Mehtap Özden ve Kenan Çelik de konuşmacı olarak katıldı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sağlam, Çanakkale Veteriner Hekimler Odası Başkanı Burhan Bağcı ile Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası üyelerinin dinleyici olduğu panelde Ali Eroğlu, "Mart ayı Türk tarihinde, gerekse dünya tarihinde önemli özellikleri, anlamı olan bir ay. Bizim kuruluşumuzda 9 Mart 1954 yılında. Ayrıca 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü olması dolayısıyla böyle üç önemli tarihi bir araya getirerek, bu yıl bu programı Çanakkale'de yapıyoruz. Bir panelimiz olacak. Bu panelde Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dünden Bugüne değerlendirilecek. Daha sonra 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Deniz Zaferi anlatılacak. Yarın da arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla beraber Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret edeceğiz" dedi.

'Dünden Bugüne TVHB', 'İstaklal Marşı'nın Kabulü' ve 'Çanakkale Zaferi' konularının ele alındığı panelin ardından 'Çanakkale Veteriner Hekimleri ile Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin kuruluş yıldönümü kutlamaları yarın Çanakkale Şehitliği ziyaretiyle sona erecek.

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