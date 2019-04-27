HABER

Veteriner hekimlerin istihdam endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yoğun nüfuslu Çin ve Hindistan'dan sonra üniversitelerde en çok veteriner hekimlik fakültesi bulunan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, yakında veteriner hekimlerin istihdam sorunu yaşayacağını söyledi.

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yoğun nüfuslu Çin ve Hindistan'dan sonra üniversitelerde en çok veteriner hekimlik fakültesi bulunan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, yakında veteriner hekimlerin istihdam sorunu yaşayacağını söyledi.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, 1987 yılında kendisinin veteriner fakültesine kayıt yaptırdığı zaman Türkiye'de 4 fakülte olduğunu ve bugün bu sayının 32'ye çıktığını belirtti. Köse, bu durumun veteriner adayları için ileride büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Fakültelerin yüzde 50'sinin kapatılması, mevcut fakültelerin de eğitim kalitesinin yükseltilmesinin gerektiğini belirten Köse, "Veteriner hekimlik pahalı bir eğitimdir. Oraya harcayacağımız paraları hayvancılığa harcarsak, daha iyi sonuçlar elde ederiz. Veteriner hekimleri mezun ediyorsunuz, ancak istihdam sorunu gündeme gelirse, hiç hak etmedikleri yerlerde, hak etmedikleri ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar" dedi.

'SAYIYI DEĞİL, KALİTEYİ ARTTIRMALIYIZ'

Her sene yüzlerce mezun veren veterinerlik fakültelerinden çıkan genç veterinerlerin iş bulmakta zorlandığını ve alan dışı işlerde çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Köse, veteriner hekimlerin Türkiye'de hayati önem taşıdığını fakat sayının fazla olmasının kaliteyi de düşürdüğünü belirtti. İyi bir planlamayla bu durumun çözülebileceğini vurgulayan Köse, "Yetkili kişilerin fakülte açmadan önce bizlerle görüşmesini istiyoruz. Sahada çalışanın gözünden eğitimi dizayn etmek daha yararlı olacaktır. Biz buradan gerekli uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Takla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldularTakla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldular
600 yıllık türbede defineci çukuru ziyaretçileri şaşırttı600 yıllık türbede defineci çukuru ziyaretçileri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.