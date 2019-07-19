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Veteriner kapısına bırakılan yaralı kaplumbağa hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, veteriner kapısına bırakılan yaralı kara kaplumbağası, tedaviye alındı.

Veteriner kapısına bırakılan yaralı kaplumbağa hayata tutundu

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, veteriner kapısına bırakılan yaralı kara kaplumbağası, tedaviye alındı.
Silifke'de geçen hafta Veteriner Hekim Lokman Eren'in iş yerinin kapısına yaralı bir kaplumbağa bırakıldı. Eren, kapının önünde bulduğu hayvanı, tedaviye aldı. Tedaviye olumlu yanıt veren kaplumbağa, yürümeye ve beslenmeye başladı.
Veteriner Lokman Eren, yaralı kaplumbağanın tedavisinin devam ettiğini söyledi. Eren, "Kapıda bulduğumuzda hayvanın kanaması ve kabuğu parçalara ayrılmış ve kırılmış haldeydi. Durumunun ağır olduğu anlaşıldı. Kabuğunu iyileştirmek için yer yer dikiş atılmasının yanı sıra özel yapıştırıcılarla kabuğunun birleşmesini sağladık. Ardından her gün yaralarını ve kabuğunu enfeksiyon kapmaması için dezenfekte ettik ve kaplumbağanın ağzından antibiyotik tedavisi uyguladık. Kaplumbağamız oldukça yaşlı. Ama yine de tedavi sonunda yaşam fonksiyonları düzeldi. Artık hareket eder hale geldi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Veteriner kapısına bırakılan yaralı kaplumbağa hayata tutunduVeteriner kapısına bırakılan yaralı kaplumbağa hayata tutunduVeteriner kapısına bırakılan yaralı kaplumbağa hayata tutunduVeteriner kapısına bırakılan yaralı kaplumbağa hayata tutundu

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