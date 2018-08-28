Veterinerden çalınan Alman kurdunu polis buldu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te veteriner polikliniği önünden çalınması güvenlik kameralarınca tespit edilen Alman kurdu cinsi köpek, polisin çalışmasıyla bulundu.
Emek Mahallesi'nde bulunan veteriner polikliniği önünden çalınan Alman kurdu cinsi köpeğin bulunmasıyla polis çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kurdu çalan kişinin S.K. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmayla S.K. gözaltına alınırken, köpek sahibine teslim edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde, S.K.'nin, yanına gelen kurdu götürdüğü görülüyor.
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