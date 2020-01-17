Veterinerden "ölü kuşlara dokunmayın" uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Küçükçekmece Gölü kıyısı ve Beylikdüzü'nde kuş ölümler yaşandığını belirterek, vatandaşların ölü kuşlara dokunmaması uyarısı yaptı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odasından yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Gölü kıyısında toplu kuş ölümleri yaşandığı, bu bölgeye yakın Yeşilkent Mahallesinde bazı vatandaşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildiği kaydedildi.

Yeni yılda ise Beylikdüzü'nde bir korulukta çok sayıda kuşun öldüğünü gören ilçe sakinlerinin yetkililere ihbarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, çoğu karga olan bu kuşların zehirlenerek katledildiğini düşünen vatandaşların da duruma tepki gösterdiği anımsatıldı.

Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Ancak toplum sağlığı açısından bütün seçenekler düşünülmeli, ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Diğer taraftan, ilgili kurumlar tespitlerini yapıp açıklama yapıncaya kadar önlemler alınması önemlidir." ifadelerini kullandı.