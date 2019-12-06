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Veterinerin bulduğu 7,5 yıllık fosiller için kazı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, veteriner hekim Mustafa Çimen (42) mahallede bir ineği kontrol ettikten sonra dönüşte yol kenarındaki yamaçta bir kısmı açığa çıkan fosiller buldu. Uzman Antropolog Ömer Dağ'ın yaptığı ilk incelemede 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller için kazı çalışması yapılacağı belirtildi.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, veteriner hekim Mustafa Çimen (42) mahallede bir ineği kontrol ettikten sonra dönüşte yol kenarındaki yamaçta bir kısmı açığa çıkan fosiller buldu. Uzman Antropolog Ömer Dağ'ın yaptığı ilk incelemede 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller için kazı çalışması yapılacağı belirtildi.

Veteriner hekim Mustafa Çimen, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde rahatsızlanan bir ineği, sahibinin araması üzerine muayene etti. Çimen, dönüşte mahalleye yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış fosilleri fark etti. Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekerek Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı. Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede fosillerin 7,5 milyon yıllık olduğu belirlendi.

'ARABANIN PENCERESİNDEN BAKARKEN FOSİL GÖRDÜK'

Veteriner Çimen, mahalleye bir hayvanın tedavisine gittiğini söyleyerek, "Geçen aylarda medyada görmüştük. Bu bölgede 7,5 milyon yıllık fosil bulunmuştu. Arkadaşım ile konuşurken, 'keşke biz de bir fosil bulabilsek' diyorduk. 'Buralarda olabilir' diye arabanın penceresinden bakarken fosil gördük. Fosil olabileceğini düşünerek yanına gittik ve fotoğraflarını çektik. İlgilenen arkadaşlarımıza gösterdik ve onlar fosil olduğunu söyledi. Biz de gerekli makamlara bunu bildirdik. Onlar 7,5 milyon yıllık fosil olabileceğini söylediler" dedi.

'2 BÖLGE BU FOSİLLERİ GÖRDÜK'

Çimen, bölgede kazıların belediye ekipleri tarafından yürütüldüğü, kazı çalışmaları başlayınca fosillerin bulundukları yerden çıkarılacağını belirterek, "2 bölgede bu fosilleri gördük. Bir tanesi 40 santimetre ve bir hayvanın dişine benziyordu. Diğeri ise, bir hayvanın omurga kemiğine benziyordu. Onun biraz daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Uzunluğu 15 santimetre kalınlığı ise 10 santimetre kadar vardı. Bu bölgedeki fosillerin değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'VETERİNERLERİN BULDUĞU FOSİL ÖRNEKLERİDİR'

Uzman Antropolog Ömer Dağ ise veteriner hekim Mustafa Çimen'in fosil bulduğunu doğrulayarak, "Eski Çevril'in yakın çevresinde kendimiz geçtiğimiz aylarda bir kazı çalışması yürüttük. Veterinerlerin de bulduğu fosil örnekleridir. Kayseri halkı bu konuya çok duyarlıdır. Büyük ihtimalle gelecek sene Mayıs ayında iklim koşulları el verdiğinde Mustafa Çimen'in bulmuş olduğu fosilleri araştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında arkeologlar tarafından Çevril Mahallesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Taşhan Mahallesi kırsalında yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulunmuştu.

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