Veterinerin bulduğu 7,5 yıllık fosiller için kazı yapılacak

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, veteriner hekim Mustafa Çimen (42) mahallede bir ineği kontrol ettikten sonra dönüşte yol kenarındaki yamaçta bir kısmı açığa çıkan fosiller buldu. Uzman Antropolog Ömer Dağ'ın yaptığı ilk incelemede 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller için kazı çalışması yapılacağı belirtildi.

Veteriner hekim Mustafa Çimen, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde rahatsızlanan bir ineği, sahibinin araması üzerine muayene etti. Çimen, dönüşte mahalleye yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış fosilleri fark etti. Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekerek Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı. Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede fosillerin 7,5 milyon yıllık olduğu belirlendi.

'ARABANIN PENCERESİNDEN BAKARKEN FOSİL GÖRDÜK'

Veteriner Çimen, mahalleye bir hayvanın tedavisine gittiğini söyleyerek, "Geçen aylarda medyada görmüştük. Bu bölgede 7,5 milyon yıllık fosil bulunmuştu. Arkadaşım ile konuşurken, 'keşke biz de bir fosil bulabilsek' diyorduk. 'Buralarda olabilir' diye arabanın penceresinden bakarken fosil gördük. Fosil olabileceğini düşünerek yanına gittik ve fotoğraflarını çektik. İlgilenen arkadaşlarımıza gösterdik ve onlar fosil olduğunu söyledi. Biz de gerekli makamlara bunu bildirdik. Onlar 7,5 milyon yıllık fosil olabileceğini söylediler" dedi.