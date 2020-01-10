HABER
  4. Veterinerlerden Avustralya’daki deve katliamına tepki

Veterinerlerden Avustralya’daki deve katliamına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Avustralya’daki deve katliamına ilişkin, “Deve vahşeti insanlıkla bağdaşamaz” dedi.Eroğlu, Avustralya’daki deve katliamına ilişkin yaptığı açıklamada, “Avustralya’da aylardır devam eden kıyamet gibi yangınlarda milyonlarca hektar alanın küle dönmesi, 25 kişinin ve 500 milyona yakın hayvanın can vermesini büyük üzüntü ile karşıladık.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Avustralya’daki deve katliamına ilişkin, “Deve vahşeti insanlıkla bağdaşamaz” dedi.
Eroğlu, Avustralya’daki deve katliamına ilişkin yaptığı açıklamada, “Avustralya’da aylardır devam eden kıyamet gibi yangınlarda milyonlarca hektar alanın küle dönmesi, 25 kişinin ve 500 milyona yakın hayvanın can vermesini büyük üzüntü ile karşıladık. Yaşanan acının izleri dinmeden önceki gün Güney Avustralya Eyaleti’nde çitleri yıktığı, tarım araçlarına ve yerleşim alanlarına zarar vermenin yanı sıra insanların ihtiyacı olan suyu da tükettiği, ayrıca develerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde üretilen metan gazının iklim değişikliğinin önemli faktörleri arasında sayılan sera gazlarından biri olduğu gerekçesiyle 10 bin deve ile vahşi atların helikopterlerden ateş edilerek itlaf edilmesini endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
"Hayvana ve doğaya şiddet yoluyla insani bir yaşam elde edilemez" diyen Eroğlu, şöyle devam etti:
"Koalalara ve kangurulara gösterilen hassasiyetin aynısı neden develer için gösterilmiyor? Kurban ibadetine ‘vahşet, katliam’ diyerek dünyayı ayağa kaldıran, yılbaşında milyonlarca hindi keserek yılbaşını uygarlık olarak kabul edenler, Avustralya’daki katliama niçin ses çıkarmıyorlar? Nerede hayvan hakları savunucuları? Çok su tüketme bahanesinin arkasına sığınarak hayvan katliamı yapan Avustralya Federal Hükümeti acaba bir başka gün su kaynaklarını hunharca harcayan insanları da mı kurşuna dizecek? Çok merak ediyoruz. Avustralya’daki vahşi katliamı ve bu katliama çanak tutan ‘Ben bir deve olsaydım bunun (kurşunla vurulmanın) kafamdan yapılmasını isterdim’ diyen zihniyeti şiddetle kınıyor, dünya kamuoyunu ilgi ve hassasiyete davet ediyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Yatalak hasta karlı yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildiYatalak hasta karlı yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi
İstanbul Valiliği: “Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor”İstanbul Valiliği: “Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta FETÖ operasyonu! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Sivas'ta operasyon! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Mersin Erdemli'de kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kartal'da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı

Sabah 07.00'de korkutan yangın

Son dakika! Akdeniz'de deprem (Son depremler)

Akdeniz'de deprem

Son dakika! Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Son dakika İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.