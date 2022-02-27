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Veto hakkı bulunan Rusya'ya BM'de darbe! 'İzole edebiliriz'

27.02.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı. Rusya BM'de veto hakkı bulunan 5 daimi ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Veto hakkı bulunan Rusya'ya BM'de darbe! 'İzole edebiliriz'

Thomas-Greenfield, NBC televizyonunda yayımlanan "Meet the Press" programında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Rusları BM'den izole edebiliriz. BM'nin özel kuruluşlarından izole edebiliriz, onlar da bu izolasyonu hisseder." değerlendirmesinde bulundu.

"BM GÜVENLİK KURULUNUN ACİL TOPLANMASI KARARINI ALACAĞIZ"

Rusya'ya baskı uygulamak için ellerinde birçok aracın bulunduğunu ve bunların hepsini kullandıklarını belirten Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik konseyi bugün yeni bir toplantı yapacak. Bu toplantıda BM Genel Kurulunun acil toplanması kararı alacağız. Genel kurul toplantısının pazartesi günü yapılması bekleniyor." diye konuştu.

"RUSYA'NIN VETO EDEMEYECEĞİ BİR BM OYLAMASI BEKLİYORUZ"

Thomas-Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

5 DAİMİ ÜLKEDEN BİRİ

BMGK'nin 5 daimi üyesi olan Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin, onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. (AA)

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