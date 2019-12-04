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Vetolu termik santral maddesi metinden çıkarıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddeyi, 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkardı. Komisyonda, söz konusu maddenin kanundan çıkarılması ile ilgili AK Partili milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi. Veto edilen yasa değişikliği ile termik santrallerin 2019 sonunda baca filtresi takma zorunluğunun 2,5 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyordu.
Komisyona katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Tancan, 31 Aralık 2109'a kadar yürürlükte olan kanun hükmüne göre, söz konusu termik santrallarının idari yaptırımlardan ve kapatma uygulamasından muafiyetleri olduğuna işaret ederek şunları söyledi:
"2020'nin başından sonra ne olacak? Bu yasa veto edildiğine ve tekrar çekildiğine göre, 13 santral 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlükteki cari çevre mevzuatı ile karşı karşıya. Çevre mevzuatına göre, idari para cezası da var kapatma yaptırımı da var. Bu santralların geçici faaliyet belgesi bulunmadığı taktirde ve 31 Aralık 2019'a kadar temin edilmediği taktirde 1 Ocak 2020'den itibaren yapılacak denetimlerde kapatılması gerekir. Bu denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. 'Geçici faaliyet belgeniz var mı?' 'Hayır yok.' O zaman kapatılacak. Bunda tereddüt yok. Geçici faaliyet belgesi olduğu halde emisyon değerlerini sağlamakla alakalı, Çevre Bakanlığı'nın belirlediği emisyon değerlerine uyumla alakalı eksikleri olanlar varsa, idari para cezaları sadece onlara uygulanıyor ve süre veriliyor. Bu konuda geçici faaliyet belgesi alacak durumu olmayanlar ki bunun olabilmesi için fiziken o bacadaki filtrelerin emisyon ölçüm cihazlarının olması gerekiyor, onların olması lazım. Yapılan kontrolde bunların fiziken olmadığı tespit edilen santraller tabii ki kapatılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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