HABER

Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'taki birçok şehirde içme suyu sorunu olduğunu belirterek, "Irak'ın su problemini biz çözeceğiz" dedi.

Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'taki birçok şehirde içme suyu sorunu olduğunu belirterek, "Irak'ın su problemini biz çözeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da protokol bayramlaşma törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, Irak'taki su sorununun çözümü için uzman ekipler eşliğinde çalıştıklarını söyledi. Irak konusunda 50 kişilik ekiple çalıştığını belirten Eroğlu, "Bu grubun altında da 100 kişilik çalışma grubu oluşturduk. Irak tarafına da çalışma grubumuzu bildirdik. Gerçekten Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama yapılıyor. Su tamamen israf ediliyor. Bağdat, Musul ve Basra gibi pek çok şehirde içme suyu meselesi var. Basra için çok güzel bir proje hazırladık. Irak'ın su problemini biz çözeceğiz" diye konuştu.
Türkiye'nin kuzeyinde bu yıl yağmura bağlı çok taşkın olduğuna değinen Eroğlu, "Eğer Türkiye'de barajlar olmasaydı Irak bütünüyle sular altında kalacaktı. Taşkın koruma için bir çalışma yürütüyoruz. Irak'la ortak çalışıyoruz. Su, arıtma, altyapı ve içme suyu temini, sulama suyu, taşkın koruma, dere ıslahları ve tesisler konusunda çalıştık. Altyapı konusunda TOKİ devreye girecek. Irak'ı yeniden inşa etmek için büyük bir seferberlik başlattık ve güzel olacak. Biz onlardan bir heyet talep ettik. 10 kişilik uzman gönderdiler. Birlikte proje geliştireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyorTVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyor
Binali Yıldırım: "Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin"Binali Yıldırım: "Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.