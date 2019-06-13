Veysel Eroğlu: Irak'ın su probleminin çözüleceğine inancımız tamdır

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Irak ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirterek, "Irak'ın su probleminin, iki ülkenin birlikte çalışması ve işbirliği neticesinde çözüleceğine inancımız tamdır" dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Irak özel temsilcisi olarak görevlendirmesinin ardından, Türkiye'de su konusunda yetkili 50 uzmandan oluşan bir çalışma grubu kurdu. 11 başlık altında toplanan 50 kişilik çalışma grubuna destek veren personelle toplam sayı 150'ye çıktı. Çalışma grubu şimdiye kadar Eroğlu başkanlığında 4 toplantı yaptı. Toplantılar sonucunda Irak'ın su, enerji ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik eylem planı ortaya çıktı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yazılan eylem planının Iraklı muhataplarla paylaşılmasının ardından plana nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.

‘BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ÇALIŞMALAR BELİRLENMİŞTİR’

Eroğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Irak'ın kalkınması için suyun son derece önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Eroğlu, yapılan toplantılarda gerçekleştirilebilecek bütün faaliyetlerin ele alındığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle Basra’da yaşanan su sıkıntıları ve gelen talepler göz önünde bulundurularak, bu bölgede gerçekleştirilebilecek çalışmalar öncelik olarak belirlenmiştir. Bizim için öncelikle halkın sağlığı, Iraklı kardeşlerimizin temiz içme suyuna ulaşması ve sudan kaynaklanan hastalıkların önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun dışında modern sulama altyapısının geliştirilmesi ve sulamada verimliliğin sağlanması diğer bir öncelikli konu olarak karşımıza çıkmaktadır."