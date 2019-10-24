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Veysel Eroğlu, Şuhut Kaymakamlığını ziyaret ette

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Muğla’nın Şuhut ilçesinde Kaymakamlığı ziyaret etti.Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesinde Şuhut Kaymakamlığını ziyaret etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Muğla’nın Şuhut ilçesinde Kaymakamlığı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesinde Şuhut Kaymakamlığını ziyaret etti. Milletvekili Eroğlu’na Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Müh. Ali Diren, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, protokol üyeleri katıldı.
Eroğlu ve beraberindeki protokol üyelerini Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve daire amirleri karşıladı. Şuhut Kaymakamlığı tarafından Milletvekili Eroğlu’na çiçek takdim edildi. Milletvekili Eroğlu kendisini karşılayan Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve daire amirleri ile tokalaşarak Şuhut Kaymakamlığı makamına geçti.
Şuhut Kaymakamlığı makamında konuşan Eroğlu, ‘’Keşkek Evi için hazırlık yapılmış projeleri çizilmiş. İnşallah yeri de herkes uygun görüyorsa orayı bilemiyorum bir tek avantajı var olarak görüyorum o da büyük taarruz karargâhının olduğu yer olduğu için avantajının olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda nikâh merasimleri orada yapılabilir diye düşünüyorum. Şuhut gerçekten çok önemli bir mesafe kat etti. Daha da kat edecek ben buna yürekten inanıyorum. Şuhut’u çok daha büyütmemiz lazım. Yeni sektörler Şuhut’a getirmemiz lazım. Alt yapılar açısından Şuhut aşağı yukarı barajlar, göletler, sulama tesisleri, köprüler ve benzeri hizmetlerimiz büyük ölçüde tamamlandı. Ayrıca Şuhut patatesimiz lezzetli patates olarak biliniyor. Yiyenlere şifa verir. Ayrıca mutluluk hormonu çok yüksektir. Şuhut patatesi lezzetli bir patates özellikle isim olduğu zaman şimdi de Afyon patatesi olarak geçiyor. Bazı bilenler Şuhut patatesi olarak lezzetli patates olarak biliyor. Bunu tabi bir marka olarak oluşturursak o zaman daha çok tanınır hale gelecek. ORKÖY kapsamında biliyorsunuz enerji projesini her yerden sosyal medyadan duyurduk. Bunlar gerçekten çok önemli ORKÖY yeni destekler de olabilir. Biliyorsunuz bunu Şuhut’ta doğru dürüst bakanlığımız bir gündemi yoktu. Orman İşletme Şefliği fidanlık açtı. Ayrıca meteoroloji burada. Ayrıca üretim çiftliği haline geldi. Doğa Koruma Milli Parklar Birimi geldi. Meteoroloji, Doğa Koruma Milli Parklar, Orman İşletme Şefliği geldi. Dolayısıyla bunlarda çok büyük katkı sağlıyor Şuhut’a. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabi biliyorsunuz Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in babası Ali amcamız rahmeti rahmana kavuştu. Dolayısıyla bugün ikindi namazında da son vazifemizi idrak edeceğiz’’ dedi.

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