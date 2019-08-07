Veysel Eroğlu'nun Irak temasları

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'taki temaslarına ilişkin, "Türkiye-Irak Su Alanında İşbirliği Eylem Planı ile iki ülke arasında su alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik siyasi irademizin, bir yol haritası çerçevesinde müşahhas eyleme dönüştürülmesine hazır olduğumuz ortaya konulmuştur." ifadesini kullandı. Eroğlu makamından yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz'da Bağdat'taki resmi ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile bir araya geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, Eroğlu'nun Salih ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile "Türkiye, Irak'ın istikrarı ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazırdır." mesajını ilettiği belirtildi. Türkiye ile Irak arasında su alanındaki iş birliğine değinilen açıklamada, "Eroğlu tarafından tevdi edilen 'Türkiye-Irak Su Alanında İşbirliği Eylem Planı' ile iki ülke arasında su alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik siyasi irademizin, bir yol haritası çerçevesinde müşahhas eyleme dönüştürülmesine hazır olduğumuz ortaya konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Salih'in, Eroğlu'nun gösterdiği yaklaşım ve hazırlanan eylem planını memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, iş birliğine yönelik diyaloğun başlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı. - "Çok faydalı bir fırsat sağlamıştır" Açıklamada, Eroğlu'nun, Irak Başkanı Adil Abdulmehdi ile görüşmesinin ayrıntılarına da yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'nun Türkiye'nin Irak ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirttiği açıklamada, Abdulmehdi'nin de söz konusu eylem planına duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi. Eroğlu'nun Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adli ve iki ülke heyetinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Eroğlu ve kendi alanlarında uzman üst ve orta düzeyli yetkililerden teşkil edilen geniş kapsamlı çalışma grubumuzun, Irak'ın su sorununa yönelik ciddi ve titiz çalışma yürüttüğünün gösterilmesi ve Irak tarafına müşahhas bazı iş birliği tekliflerinin iletilmesi bakımından çok faydalı bir fırsat sağlamıştır."