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Veysel Eroğlu'nun Irak temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu: - "Türkiye-Irak Su Alanında İşbirliği Eylem Planı ile iki ülke arasında su alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik siyasi irademizin, bir yol haritası çerçevesinde müşahhas bir eyleme dönüştürülmesine hazır olduğumuz ortaya konulmuştur"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'taki temaslarına ilişkin, "Türkiye-Irak Su Alanında İşbirliği Eylem Planı ile iki ülke arasında su alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik siyasi irademizin, bir yol haritası çerçevesinde müşahhas eyleme dönüştürülmesine hazır olduğumuz ortaya konulmuştur." ifadesini kullandı.

Eroğlu makamından yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz'da Bağdat'taki resmi ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Eroğlu'nun Salih ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile "Türkiye, Irak'ın istikrarı ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazırdır." mesajını ilettiği belirtildi.

Türkiye ile Irak arasında su alanındaki iş birliğine değinilen açıklamada, "Eroğlu tarafından tevdi edilen 'Türkiye-Irak Su Alanında İşbirliği Eylem Planı' ile iki ülke arasında su alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik siyasi irademizin, bir yol haritası çerçevesinde müşahhas eyleme dönüştürülmesine hazır olduğumuz ortaya konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Salih'in, Eroğlu'nun gösterdiği yaklaşım ve hazırlanan eylem planını memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, iş birliğine yönelik diyaloğun başlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

- "Çok faydalı bir fırsat sağlamıştır"

Açıklamada, Eroğlu'nun, Irak Başkanı Adil Abdulmehdi ile görüşmesinin ayrıntılarına da yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'nun Türkiye'nin Irak ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirttiği açıklamada, Abdulmehdi'nin de söz konusu eylem planına duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Eroğlu'nun Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adli ve iki ülke heyetinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eroğlu ve kendi alanlarında uzman üst ve orta düzeyli yetkililerden teşkil edilen geniş kapsamlı çalışma grubumuzun, Irak'ın su sorununa yönelik ciddi ve titiz çalışma yürüttüğünün gösterilmesi ve Irak tarafına müşahhas bazı iş birliği tekliflerinin iletilmesi bakımından çok faydalı bir fırsat sağlamıştır."

Iraklı yetkililerin ikili görüşmelerde, Eroğlu ve Türkiye'ye gösterdikleri yaklaşım ve iş birliğine yönelik diyaloğun başlamış olmasından memnuniyet duydukları kaydedildi.

- "Türkiye'de gerçekleştirilecek programlar ağustosun sonunda başlayacak"

Açıklamada, Türkiye ve Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için Türkiye'de gerçekleştirilecek Kapasite Geliştirme, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programlarının ağustosun sonunda başlanarak, yıl sonuna kadar devam etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda Irak'a gerçekleştireceği ziyarete kadar önemli somut adımlar atılmasının, iki ülkenin ortak stratejik kararı olduğu belirtildi.

Eroğlu'nun, Dicle-Fırat nehirlerinin sularının hakça ve adilce kullanılabilmesinin, ülkelerin kalkınmasında lokomotif olabilmesi için su kaynaklarının tespitinin, ortak ölçüm ağının kurulmasının ve ülkelerin su ihtiyaçlarının belirlenmesinin önemine işaret ettiği aktarıldı.

Irak'taki resmi görüşmelerin ardından Eroğlu'nun, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile inşa edilen büyükelçilik binasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Temasları kapsamında Eroğlu'nun Abdulkadir Geylani ve İmam-ı Azam Ebu Hanife türbelerini ziyaret ettiği bildirildi.

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