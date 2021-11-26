HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Veysel Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Veysel Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

26.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, bakımına özen göstermelerine rağmen kuru, cansız ve seyrek saçlardan şikayet edenlere önemli bir uyarıda bulundu. Peki Veysel Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Biyografisine dair pek bir birlik bulunmayan Yavuz, sosyal medyada çektiği videolarla adını duyuruyor.

Veysel Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Yavuz, saçların ihtiyacına uygun bakım ürünü kullanılmaması durumunda yarardan çok zarar görüldüğünü savunarak, ‘’Saçınız kuru ve cansız hale gelir, daha da kötüsü dökülür.” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Veysel Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

VEYSEL YAVUZ KİMDİR?

Yaşı, memleketi ve hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Veysel Yavuz, sosyal medyada çektiği videolarla ve saçlarla ilgili yaptığı uyarılarla dikkat çekiyor.

Saçların kişinin en önemli aksesuarı olduğunu ifade eden saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, bakımlı olmanın ilk adımının da sağlıklı saçlardan geçtiğini vurguluyor. Özellikle kadınların parlak ve canlı görünen saçlara sahip olabilmek için çok çabaladığını aktaran Veysel Yavuz, saç bakımı esnasında kullanılan ürünlerin rastgele seçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yavuz, “Bakım yapmak demek, marketten alınan herhangi bir bakım ürününü saça uygulamak demek değildir. Eğer saçlarınızın ihtiyacına uygun bakım ürününü kullanmıyorsanız, yarardan çok zarar görürsünüz. Saçınız kuru ve cansız hale gelir, daha da kötüsü dökülür.” ifadelerini kullandı.

‘’HER SAÇIN İHTİYACI FARKLI’’

Özellikle saç diplerine uygulanan bakım ürünlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Veysel Yavuz, “Her saç tipi için farklı ürünler vardır. Her saçın ihtiyacı, sorunları ve yapısı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla seçilen bakım ürününün saçlara uyumlu olması gerekir. Lütfen önce saçınızı tanıyın ve sorunun ne olduğunu belirleyin. Saçlarınız kuru mu, yağlı mı, işlem görmekten yıpranmış mı, boyalı mı, yoksa hacimsiz ve sönük mü... Tüm bu sorunlar için ayrı ayrı imal edilmiş ürünler mevcut. Sizin sorununuza çözüm sunan ürünü bulursanız, işte o zaman saç bakımını doğru yapmış olursunuz” dedi.

KREMLERİ SAÇ DİPLERİNE SAKIN UYGULAMAYIN

Saç bakım kremleri hakkında da önemli bir uyarılarda bulunan Veysel Yavuz, bu ürünlerin saçlara ipeksi bir yumuşaklık kazandırdığını dile getirdi. Kremlerin saç diplerine uygulanmaması gerektiğini belirten Veysel Yavuz, “Kremler, saçlara nem desteği sağlayarak yumuşaklık kazandırır. Ancak uygulanırken saç diplerine krem sürülmemelidir. Özel formülasyonlara sahip olan bu kremler, saç diplerinde hızlı yağlanma sorununa yol açabilir.” açıklamasında bulundu.

BAKIM KREMLERİNİN TALİMATINI OKUYUN

Bakım kremlerinin de iki gruba ayrıldığını anlatan Veysel Yavuz, “Bazı kremler duş sırasında saçlar şampuanlandıktan sonra kullanılır. Bu ürünler saçta bir süre bekletilir, ardından durulanır. Bazı kremler de duştan sonra uygulanır ve durulamaya gerek olmaz. Saçlarınızı canlandırmak ve güzelce şekillendirebilmek için her iki üründen de faydalanabilirsiniz. Ancak muhakkak kullanma talimatlarına dikkat edin” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
26 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi26 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.