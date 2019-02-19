Vezirköprü, Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olma yolunda

“Üzerimize vazife edindik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir ile ilgili açıklamalarından sonra ciddi çalışmalar yapılmaya başladığını kaydeden Vali Osman Kaymak, “Cumhurbaşkanımızın ‘bu işin merkezi Vezirköprü olacak’ dedikten sonra biz de üzerimize vazife edindik. Bu konuda bütün kurumlarımız ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Akademisyenlerimiz, Cumhurbaşkanımızın yetkilileriyle Külliye’de toplantılar yaptılar ve eylem planı ortaya çıkardı. Tabii bugüne kadar sanayisi olmadığı halde keneviri üreterek, koruduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bunun uzun vadede çok faydasını göreceğiz. Ama lütfen bu konuda bizim kurumlarımızın yönlendirmesi doğrultusunda hareket edelim, dışardan gelecek kişilerin spekülatif fiyat tekliflerine inanmadan değerini korumamız lazım. Dışarıdaki tohumlar bizim tohumlarımız kadar kaliteli değil. Bu tohum dışarı çıkarsa tohumun özelliği bozulabilir. Bu işte en iyi Fransa deniyor ama bizim Narlısaray tohumları ondan iki kat daha verimli. Biz inşallah bu üretimi yapacağız ama yapılması gereken asıl şey sanayisini oluşturmaktır. Bu sanayi oluştuğu müddetçe kenevirin geleceği çok parlak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kenevir eylem planının çıkartıldığını belirten Kaymak, “Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TİGEM, Tarım ve Orman Bakanlığı ve OMÜ Ziraat Fakültemiz bu konuda çalışmalar yapıyor. ‘Narlı ve ‘Vezir’ isimli iki kenevir tohumu inşallah tescil edilecek. Bunlar bizim için büyük bir şans. İnşallah birbirimize güvenelim, habersiz bir gelişmeye fırsat vermeyelim ve birlikte Vezirköprü’yü kenevirin merkezi yapalım. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra kenevir Türkiye için yerli ve milli ürün anlamında büyük kapılar açacaktır. Valilik olarak biz kurumları koordineli bir şekilde çalıştırmaya gayret edeceğiz. Zaman zaman toplantılar yapacağız. Lütfen dışarıdan bir konu duyduğunuzda Kaymakam’a gelin, Tarım ve Orman Müdürüne gelin, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünü ve OMÜ’deki akademisyenleri arayıp bildirin. Allah sizlere bol bereketli ürünler almayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak, Vezirköprü-Narlısaray Mahallesi’ndeki vatandaşlar ile bir araya gelerek, kenevir ile ilgili gelişecek süreç hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Vezirköprü-Narlısaray Mahallesi’ni ziyaretine ayrıca, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Üsküdar Üniversitesi Asistan Seher Yumuşak ve çok sayıda çiftçi katıldı.



