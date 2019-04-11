"Vezirler Şehri"ndeki Alaca Cami yenilendi

SARAYBOSNA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından restore edilen Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki tarihi Alaca (Süleyman Paşa) Cami, cumartesi günü yeniden ibadete açılacak.

Osmanlı döneminde çıkardığı çok sayıda vezir nedeniyle "Vezirler Şehri" olarak da bilinen Travnik'in sembollerinden olan bu Osmanlı mirasının yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenecek törene, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem de katılacak.

Özellikle renkli duvar süslemeleri ile bilinen bu tarihi caminin restorasyonuna 2017'de başlanmıştı.

VGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Alaca Cami'nin olduğu alana ilk cami 16. yüzyılda Gazi Ağa tarafından inşa edildi. İlk caminin harap olması nedeniyle 1757'de Kamil Ahmed Paşa tarafından aynı yere daha büyük bir cami yapıldı. Bu caminin de 1815'teki büyük yangında harap olmasının ardından 1816'da Süleyman Paşa tarafından yeni cami inşa edildi.

Süleyman Paşa Camisi olarak da bilinen bu tarihi cami, bombardımandan zarar gördüğü için 1945'te restore edildi.