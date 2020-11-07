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Vezneciler patlamasıyla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Şüphelilerin Vezneciler patlamasıyla da bağlantıları olduğu tespit edildi.İstanbul İstihbarat Şube ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim’de düzenlenen PKK operasyonunda 10 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Şüphelilerin Vezneciler patlamasıyla da bağlantıları olduğu tespit edildi.
İstanbul İstihbarat Şube ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim’de düzenlenen PKK operasyonunda 10 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Vezneciler’de 4 yıl önce gerçekleştirilen patlamayla da bağlantıları olduğu belirlenen örgüt üyelerinin Terörle Mücadele Şubesinde 10 gün süren ifade işlemleri dün tamamlandı.
Dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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