Vezneciler saldırısı davasında mütalaa verildi

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-VEZNECİLER'de, 7 Haziran 2016 tarihinde çevik kuvvet otobüsüne yönelik bomba yüklü bir araçla yapılan terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine yönelik 8'i tutuklu, 11'i firari olmak üzere toplam 22 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 11 sanık için ceza talep edilirken; kırmızı bültenle yakalamalı bulunan 11 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılması talep edildi. Mütalaada, iki sanık için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 362 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 9 sanık hakkında ise 7,5 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar Eyyüp Sever, Gamze Zerre Karadağ, Gülşen Bahadır ve Murat Bal getirildi. 4 tutuklu sanık ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Olayın tasarlanan bir intihar eylemi olduğu, eylemde tesiri yüksek bomba yüklü araç kullanıldığı, canlı bombanın etki alanına giren her insan üzerinde mutlak hakimiyet kurulduğu, kastın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği, olay yerinde ölen ve yaralanan herkese karşı doğrudan öldürme kastıyla hareket edildiği" belirtildi.