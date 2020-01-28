Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar Eyyüp Sever, Gamze Zerre Karadağ, Gülşen Bahadır ve Murat Bal getirildi. 4 tutuklu sanık ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Olayın tasarlanan bir intihar eylemi olduğu, eylemde tesiri yüksek bomba yüklü araç kullanıldığı, canlı bombanın etki alanına giren her insan üzerinde mutlak hakimiyet kurulduğu, kastın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği, olay yerinde ölen ve yaralanan herkese karşı doğrudan öldürme kastıyla hareket edildiği" belirtildi.

İKİ SANIĞA 13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Sanıklar Eyyüp Sever ve Murat Bal için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", ölen 6 polise karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürme", 6 sivil vatandaşa yönelik "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", 16 polise karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs", 28 sivil vatandaşa karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs", 114 vatandaşa karşı "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 362 yıla kadar hapis talep edildi.