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Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Vezneciler’de çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen bombalı saldırı davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 sanığın 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 362 yıla kadar hapsini isteyen savcılık Beşiktaş’taki bombalı saldırıya yardım ettiği öne sürülen bir sanığın ise 4 bin 425 yıla kadar hapsini istedi. Terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit olmuştu.

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar Eyyüp Sever, Gamze Zerre Karadağ, Gülşen Bahadır ve Murat Bal getirildi. 4 tutuklu sanık ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Olayın tasarlanan bir intihar eylemi olduğu, eylemde tesiri yüksek bomba yüklü araç kullanıldığı, canlı bombanın etki alanına giren her insan üzerinde mutlak hakimiyet kurulduğu, kastın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği, olay yerinde ölen ve yaralanan herkese karşı doğrudan öldürme kastıyla hareket edildiği" belirtildi.

İKİ SANIĞA 13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Sanıklar Eyyüp Sever ve Murat Bal için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", ölen 6 polise karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürme", 6 sivil vatandaşa yönelik "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", 16 polise karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs", 28 sivil vatandaşa karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs", 114 vatandaşa karşı "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 362 yıla kadar hapis talep edildi.

İKİ SANIĞA AYRI AYRI CEZA İSTEMİ

Hem 7 Aralık 2016'da Vezneciler'deki, hem de 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki bombalı saldırı eylemlerinde yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varıldığını belirterek sanık Gamze Zerre Karadağ için 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapis talep etti. Sanık Gülşen Bahadır için ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 873 yıldan bin 362 yıla kadar hapis istendi.

7 SANIĞA ÜYELİKTEN CEZA TALEBİ

Sanık Abdulsıttar Balsak, Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Fahri Demircan, Hasan Turan, Mehmet Yener, Şarafettin Yılmaz hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

11 FİRARİ SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan sanıklar Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran ve Elif Yıldırım yönünden dosyalarının ayrılması talep edildi.

SON SAVUNMALAR 20 MART'TA

Mütalaanın ardından sanık avukatları, son savunmalarını yapmak üzere süre ve tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Mart'a bırakıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Vezneciler'de, 7 Haziran 2016 tarihinde, çevik kuvvet otobüsüne yönelik, PKK terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından bomba yüklü bir araç, çevik kuvvet geçişi sırasında patlatıldı. Gerçekleştirilen terör saldırısında, 6'sı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eylem talimatını verdiği iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan PKK terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık'ın 22 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme", "Olası kastla bombalama suretiyle öldürme" ve "Öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından çeşitli oranlarda ceza talep edildi. İddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6'sı polis 12 kişi "maktul", 12 kişi "mağdur", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

(DHA)

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