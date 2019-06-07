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Vezneciler şehidi Karagözlü unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 19:54 | Son Güncelleme

Vezneciler'de üç yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Kadir Cihan Karagözlü, ailesi ve meslektaşları tarafından düzenlenen mevlit programıyla anıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü için mevlit okutuldu.

Ailesi ve Zeytinburnu Ülkü Ocakları tarafından Yeşiltepe Konyalı Camisi'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen mevlit programında Kuran-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.

Mevlit programı sonrası cami avlusunda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Mevlide şehidin ailesinin yanı sıra Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çevik kuvvet polisleri ve vatandaşlar katıldı.

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili görülen davada 8'i tutuklu 21 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Cihan Karagözlü Vezneciler terör saldırısı

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