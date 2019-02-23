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Vezneciler şehidi Karagözlü’nün hiç görmediği oğlu iki yaşına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

Vezneciler’deki terör saldırısında şehit olan Cihan Karagözlü’nün hiç görmediği oğlu Bilal Cihan Karagözlü ikinci yaşına bastı.

Vezneciler’deki terör saldırısında şehit olan Cihan Karagözlü’nün hiç görmediği oğlu Bilal Cihan Karagözlü ikinci yaşına bastı. Doğum günü, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ve şehidin mesai arkadaşlarının katıldığı bir organizasyonla kutlandı.
Vezneciler’de İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016’da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 6’sı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda şehit düşen Kadir Cihan Karagözlü’nün hiç görmediği oğlu 2 yaşını doldurdu. Şehit babasının adını taşıyan Bilal Cihan Karagözlü’nün doğum günü Zeytinburnu’nda bir kafede düzenlenen organizasyonla kutlandı.
Doğum gününe, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Şehit Karagözlü’nün mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Minik Cihan pastasını üfledikten sonra hediyelerini aldı. Başkan adayı Arısoy ve şehidin mesai arkadaşları minik Cihan’ın doğum gününü kutladı.

"Babasının çocuğu olacağından haberi yoktu”
Şehidin annesi Mükerrem Karagözlü, “İki yaşına geldi. Babasının çocuğu olacağından haberi yoktu. Kendi ismini verdim. Bilal-i Habeşi’den ‘Bilal’ olsun. Babasından ‘Cihan’ olsun istedim. O da ismini yaşatacak inşallah. Allah uzun ömür versin. Yanımızda olanlar şehitlikten bu yana hep yanımızdaydılar. Bir an olsun bırakmadılar. Gerek Ankara’dakiler gerek İstanbul’dakiler gerek benim çevrem gerek eşim Cihan’ın arkadaşları her zaman yanımızdalardı. Çok teşekkür ediyorum. Bizi de onure ediyor açıkçası” diye konuştu.

"Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır”
Arısoy, "Bugün hüzünlü bir gün. Yeniden hatırladık. Allah makamlarını ali eylesin, şefaatlerini nail eylesin. Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır. Bu memleket onların sayesinde hayatta duruyor. Onların emanetleri hepimizin, milletin emanetleridir. Bunu ömür boyu taşıyacağız inşallah” şeklinde konuştu.

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