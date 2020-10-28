HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vezneciler’deki bombalı saldırısı ile bağlantılı şahıslar terör operasyonunda yakalandı

Vezneciler’deki bombalı saldırısı ile bağlantılı şahıslar terör operasyonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Vezneciler’de 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Vezneciler’de 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dört yıl önce meydana gelen eylemde ‘işbirlikçi’ olarak görev alan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi bazı şüpheliler, bu gece düzenlenen operasyonda yakalandı.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bu gece yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 örgüt üyesi yakalandı.
Operasyonun ayrıntılarına ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgüt tarafından 7 Haziran 2016’da İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Vezneciler semtinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK tarafından gerçekleştirilen ve 5’i polis memuru, 7’si sivil, 1’i de saldırgan olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı saldırıda aktif rol alan örgütün lojistik ve cephane sevk ağı çökertildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu gece yapılan operasyonda, örgüte yardım ve yataklık eden ve o tarihteki eylemde ’Milis-İşbirlikçilik’ faaliyetleri kapsamında lojistik ve gözcülük yapan kişilerin gözaltın alındı. Bu gece yakalanan 9 PKK üyesinin büyük kısmının “keşifçi”, 4’ünün de söz konusu eylemde “lojistik destek” ağında yer aldıkları öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 Smith Wesson marka tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Yakalanan 9 PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Hayati uyarı: Tamamı yok olabilirHayati uyarı: Tamamı yok olabilir
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
1/
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü, 52 dikiş atıldı
Kocaeli'de kangal dehşeti!
Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
Diyarbakır'da korkunç kaza! Babasının elini bir an olsun bırakmadı
Babasının elini bir an olsun bırakmadı
Tırnak yiyenlere hayati uyarı! Virüs kapmaları daha kolay
Dikkat! Bunu yapanların virüs kapması daha kolay
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.