Vezneciler'deki terör saldırısı davasında mütalaa

Olayla ilgili detaylara yer verilen mütalaada, terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 16'sı polis 44 kişinin de yaralandığı anlatıldı.

Savcılık mütalaasında, sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürme", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", yaralanan 16 polis için ayrı ayrı 16 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs", yaralanan 28 sivil için ayrı ayrı "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs" ile "patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, sanıklardan Gülşen Bahadır hakkında da 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği belirtildi.

Sanıklardan Gamze Zere Karadağ'ın, Vezneciler'deki bombalı saldırı ile 10 Aralık 2016'daki Beşiktaş Vodafone Park çevresinde çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı eyleminde "yardım eden" sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan mütalaada, Karadağ'ın 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.