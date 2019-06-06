Vezneciler'deki terör saldırısının failleri hesap veriyor

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Fatih'te Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen ve 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 3 yıl geçti.

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da saat 08.40'ta, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, terör saldırısının, kiralık bir otomobile yerleştirilen bomba düzeneğinin uzaktan kumandayla patlatılmasıyla gerçekleştirildiği belirlenirken, bombanın etkisinin arttırılması için demir bilyeler kullanıldığı tespit edildi.

Olayda, polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı.

Bombalı saldırının etkisiyle Şehzadebaşı ve Damat İbrahim Paşa camileri, İstanbul Üniversitesinin bazı binaları, Doğu Türkistan Vakfı, bir otel ve bazı iş yerleri ile araçlar hasar gördü.

Eski İstanbul Valisi Vasip Şahin, 13 Temmuz 2017'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığı içindeki terör örgütü üyelerine yönelik İstanbul, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden birinin Vezneciler saldırısını organize eden kişi olduğunu söyledi.