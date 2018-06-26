VFŞL'de ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Vodofone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Maçlar sonucunda liderlik el değiştirdi.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin ikinci haftası birçok sürprizle beraber geride kaldı. İlk haftanın namağlup lideri 1907 Fenerbahçe aldığı iki yenilgi ile liderliği kaybetti. HWA GAMING liderlik yarışında ben de varım derken Bursaspor Esports aldığı iki zaferle lige tutundu. Doğuş Üniversitesi Aurora, Royal Bandits ve BeykentUni YouthCREW orta sıralardaki mücadelenin aktörleri olarak puan tablosunda yer aldı. Haftayı üç mağlubiyetle kapatan Dark Passage ise son sırada yer aldı.





