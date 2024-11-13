VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvurusu ve şartları

VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak kullanılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim öğretim görenler için çeşitli şartlara bağlı olarak burs verir. Bu burslardan yararlanabilmek için öncelikli olarak burs başvurusu yapmak gerekir.
Çeşitli koşulları yerine getiren ihtiyaç sahibi öğrenciler, VGM başvurusu yapmak için hakka sahip olur. Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesi olan vgm.gov.tr başvuru formu adresi üzerinden formu doldurmalıdır.
VGM burs başvurusu ortaöğretim, yükseköğretim ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için yapılabilir. Öğrencilerin ve burs alacak olan aday kişilerin önce başvuru yapması gerekir. Öncelikli olarak belli şartlara sahip kişilere tanınan burs alma hakkı için şartlar kanunlarca belirlenmiştir.
VGM burs başvurusu için başvuru yapacak kişinin eğitim süreci boyunca giderlerini karşılamayacak durumda olması gereklidir. Kredi ve Yurtlar Kurumu kapsamında burs alan kişiler VGM burslarından yararlanamaz. Ancak iki burs için de başvuru yapabilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanmak için gerekli olan şartları barındırmayan şu kişiler burs başvurusu yapma hakkına sahip değildir:
VGM başvurusu yapmak isteyen kişiler belirlenen ve önceden bildirilen başvuru tarihlerini takip etmeli ve verilen tarih aralıklarında başvuru yapmalıdır. Hâlihazırda burs alan öğrencilerin yeniden burs başvurusu yapma zorunluluğu yoktur.