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VGM burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM burs başvuru şartları neler?

24.10.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından (VGM) öğrencilere burs imkanı sağlıyor. VGM burs başvuruları sürüyor. VGM bursundan faydalanamayacak öğrenciler arasında Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri ve en az asgari ücret düzeyinde geliri olan öğrenciler yer alıyor. İşte merak edilenler...

VGM burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM burs başvuru şartları neler?

VGM her senebelirli tarihlerde yükseköğrenim bursu ve ortaöğrenim bursu başvurularını kabul ediyor. Burs başvuru şartlarına uymayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılıyor. 2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarı yükseltildi. İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sonuçlar ise yine "www.vgm.gov.tr" adresinden açıklanacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021'de başladı. Başvurular 30 Ekim 2021'de son bulacak. Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Kasım 2021'de bitecek.

VGM BURSU NE KADAR?

Eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olacak.

VGM burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM burs başvuru şartları neler?

KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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