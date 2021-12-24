VGM burs sonuçları açıklandı! 2022 VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. KYK burs sonuçlarının açıklanması sonrası VGM için öğrenciler bekleyişe koyulmuştu. Peki VGM burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

VGM burs sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler, konu ile ilgili araştırmalarına devam ederken, kurumdan beklenen açıklama geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanmakta olan burs imkanı sonrası bilindiği üzere ortaöğrenim burs sonuçları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Şimdi ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ilan edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında son olarak şu açıklama yer aldı: "Kıymetli gençler; Beklediğiniz an geldi. Derslerinizde Başarılar. Hayırlı olsun"

2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapmış olan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

Burs için hak kazanmış öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmekte. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidir. Öğrenci için adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunduğu yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırabilir.

