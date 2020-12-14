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VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2020... VGM bursu açıklandı mı? VGM yükseköğretim ve üniversite başvuru sonuçları sorgulama!

14.12.2020 09:04 | Son Güncelleme:
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VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2020... VGM bursu açıklandı mı? VGM yükseköğretim ve üniversite başvuru sonuçları sorgulama!

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseöğrenim burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Binlerce öğrencinin beklediği VGM üniversite burs başvurusu sonuçları, ortaöğretim burs başvuruları açıklanınca merak edilmeye başlandı. VGM yükseköğremin burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 VGM yükseköğretim burs ücreti ne kadar? VGM yükseköğretim ve üniversite başvuru sonuçları sorgulama!

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. VGM bursunu alabilen öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay burs verilecek... Geçtiğimiz aylarda yapılan VGM üniversite bursu başvuruları 30 Ekim tarihine kadar devam etmişti. VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları 2020 ne zaman açıklanır merak eden adaylara, geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süresini baz alırsak yeni yılda açıklanabileceğini belirtelim. Peki 2020 VGM yükseköğrenim burs ücreti ne kadar? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için bekleyen adaylar, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yükseköğrenim burs başvuruları hakkında yapacağı duyuruyu bekliyor. VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları 2020 ne zaman açıklanır merak eden adaylara, geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süresini baz alırsak yeni yılda açıklanabileceğini belirtelim. VGM ortaöğrtim başvuru sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği sonuçlarda gecikme yaşanıyor. VGM başvuru sonuçları kuruma ait resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve T.C. kimlik numarası ile sorgulama ile öğrenilecek. VGM bursu açıklandı mı? Peki VGM yükseköğremin burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca VGM bursunu alacak. Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru başladı ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan VGM bursu 9 ay boyunca öğrencilere verilecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.trüzerinden yapılacak. Burada bulunan VGM üniversite bursu başvuru formundan öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Aynı şekilde VGM yükseköğrenim bursu başvuru formundan işlem de yapılacak.

VGM yükseköğrenim burs başvuru SONUÇLARI

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

VGM bursu aşağıda listenen okullara devam eden öğrencilere verilmez;

Özel okul,

Açık öğretim ortaokulu,

Açık öğretim lisesi,

Mesleki açık öğretim lisesi,

Anasınıfına devam eden öğrenciler

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

![VGM yükseköğrenim burs başvuru SONUÇLARI

VGM BAŞVURUSU YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER!

Başvuruları bilgisayardan yapmak daha sağlıklıdır.

Başvuru kılavuzu başvurudan önce okunmalıdır.

Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Bu yüzden beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olması gerekir.

Öğrencinin medeni durumu başvuru değerlendirmelerinde puanlamayı etkilediğinden başvurusunu yapan ve başvuru tarihlerinin son gününe kadar medeni durumu değişen/değişecek olan öğrencilerin başvuru süreleri içerisinde yeni durumuna uygun olacak şekilde başvuru formundaki bilgileri güncellemesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirmeleri öğrencinin başvuru tarihlerinin son günündeki durumuna göre yapılacaktır.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.


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