Viagra, preeklampsili (gebelik zehirlenmesi) kadınlar için umut olabilir

Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) çoğunlukla hamileliğin 20. haftasından sonra ikinci üç ay ya da üçüncü üç ayda ortaya çıkan kan basıncı bozukluğudur. Postpartum eklampsi adı verilen aynı rahatsızlık, doğum sonrası da ortaya çıkabilir.

Kim Kardashian, Mariah Carey gibi ünlülerin de hamileliklerinde muzdarip olduğu bu hastalığın en önemli belirtileri tansiyon, sürekli baş ağrısı, kan basıncı yüksekliği gösterilebilir.

Mississippi Üniversitesi'nden araştırmacılar, Viagra'daki aktif madde olan sildenafil sitrat'ı alarak doğmamış bebeklerin kalbini koruyabildiğini buldu. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda, hayvanlara sildenafil verildiğinde, kan basıncının azaldığı tespit edildi.

Preeklampsili annelerden doğan çocuklar, büyüdükçe yüksek tansiyon, böbrek hastalığı ve inme gibi ciddi hastalık riski taşır.

Çalışma lideri ve doktora öğrencisi Hannah Turbeville şunları söyledi: 'Çalışmamızın nihai amacı, preeklampsiden etkilenen kadınların ve çocukların uzun vadeli sağlığını iyileştirmektir. Yalnızca bu risklere dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda önleyici müdahaleleri ilerletmeyi de umuyoruz. Bu çalışma, ereksiyon ilacının anneyi ve bebeği dışarıdan stresten ne kadar iyi koruduğunu test etmek için tasarlanmıştır. Bu yol kan akışını iyileştirmede ve kan basıncını düşürmede önemli bir rol oynuyor.''