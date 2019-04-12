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Viaport Marina yelken tutkunlarını ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Viaport Marina, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları’na 4. kez ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, Viaport Marina Cup ile yelken tutkunlarını bu yıl da ağırlamaya hazırlanıyor.

Viaport Marina'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Moda’dan verilecek start ile başlayacak yarış, 14 Nisan’da Tuzla Körfezi’ndeki turun ardından sonra erecek. 2 etap olarak düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası 14 Nisan’da Viaport Marina’da düzenlenecek ödül törenin ardından sonra erecek.

Yarışın ilk ayağında, yarın Moda’dan verilecek startın ardından yatlar 18 deniz millik yarışı Viaport Marina önündeki varış hattında tamamlayacak. İkinci ayağı 14 Nisan’da Tuzla parkurunda 2 adet şamandıra yarışının takip ettiği serinin ödülleri gün sonunda yapılacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. 13-14 Nisan’da tekneler Viaport Marina’da ücretsiz konaklayabilecek.

- İstanbul yarış filosu Viaport Marina’da

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, Viaport Marina Cup’ı bir gelenek haline getirdiklerini belirterek, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi Viaport Marina Cup organizasyonuyla yat yarışına adımızı vermekten ve İstanbul yarış filosunu marinamızda ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışçıların ailelerini de Viaport Marina’da vakit geçirmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, 750 yat kapasiteli marinasıyla İstanbul’un en yeni marinası olma özelliğini de taşıyor. Viaport Marina’da alışveriş adası, Avrupa’nın en hızlı roller coaster’larının içerisinde bulunduğu Korsan Adası Tema Park, Timsah Park, Aslan Park ve yaz aylarında faaliyete girecek aquapark bulunuyor.

Viaport Marina’da özel kampanyalar ve avantajlı hizmetler de sunuluyor.

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