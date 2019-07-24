HABER

Vicdan azabı çeken katil teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Hatay’da, geçen yıl zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı ortaya çıktı.

Vicdan azabı çeken katil teslim oldu

Hatay’da, geçen yıl zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf edip teslim olan amca oğlu tutuklandı.
Hatay’ın Altınözü ilçesinde 2018 yılının Kasım ayında zeytin toplamak için bahçeye giden Ahmet Kesnik’ten haber alamayan yakınları Yolağzı-Sivrikavak Mahallesı sınırında bulunan zeytinliğe geldi. Yakınları Kesnik’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme ve soruşturmada Ahmet Kesnik’in katili bir türlü bulunamadı.
Alacak verecek meselesi dolayısıyla amcasının oğlunu tüfekle öldüren İ.K., mahalle muhtarlığına giderek suçunu itiraf etti. Muhtarlıktan yapılan ihbarın üzerine Sivrikavak Mahallesi’ne gelen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçunu itiraf eden İ.K.’yi gözaltına aldı. İ.K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İ.K.’nin olayın ardından amcasının oğlunun cenazesine katıldığı ve taziye çadırına da ziyarette bulunduğu öğrenildi.

Vicdan azabı çeken katil teslim oldu

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Vicdansız motosiklet sürücüsü yaşlı kadına çarpıp kaçtıVicdansız motosiklet sürücüsü yaşlı kadına çarpıp kaçtı
Yağmur sonrası evini su basan hamile kadın acil doğuma alındıYağmur sonrası evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.